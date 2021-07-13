ВОЗ призвала воздержаться от ревакцинации от коронавируса

Руководство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявило, что никаких данных о необходимости третьей прививки нет, и призвало богатые страны поделиться «лишними» вакцинами с бедными, где их катастрофически не хватает даже для первых двух прививок.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил на пресс-конференции, что астрономическое вакцинное неравенство объясняется элементарной «жадностью», и призвал производителей вакцин отправлять продукцию не богатым странам для еще одной прививки, а в первую очередь - бедным.

Статья по теме: «Третья волна» коронавируса: неподтвержденная гипотеза

Глава ВОЗ заговорил о третьей прививке не случайно. Известно, что фармацевтические компании просят правительства западных стран, включая США, сертифицировать третьи дозы.

«Мы сейчас делаем осознанный выбор – защитить тех, кто особенно сильно нуждается (в вакцинах)»,- подчеркнул Тедрос Гебрейесус, добавив, что приоритет должен отдаваться тем, кто еще не получил даже одной дозы вакцины.

Он призвал Pfizer и Moderna обеспечить вакцинами программу COVAX, Африку и остальные бедные страны, испытывающие в них огромный дефицит.

Статья по теме: Кто сделал коронавирус

После продолжавшегося 10 недель снижения «ковидной» смертности рост числа больных, умирающих от Covid-19, продолжился благодаря самому на данный момент агрессивному и заразному штамму - Дельте.

Pfizer и Moderna согласились поставить COVAX небольшие объемы своих вакцин. Львиная же доля, конечно, досталась богатым странам, которые запаслись ими впрок. Известно, например, что заготовленного западными странами объема вакцин хватит, чтобы привить все их население почти пять раз.

Программа поставок вакцин бедным странам COVAX под эгидой ООН в последние месяцы резко замедлилась. В довершение ко всему главный поставщик вакцин для нее – самый крупный производитель вакцин в мире, индийская компания Serum Institute of India, из-за крайне тяжелой эпидобстановки в самой Индии, была вынуждена приостановить как минимум до конца года отгрузку вакцин заграницу. В результате ок. шести десятков бедных стран вынуждены были приостановить или резко замедлить вакцинацию.

Руководство Pfizer встретилось 12 июля с американскими чиновниками, чтобы обсудить разрешение на третью прививку для американцев. В компании считают, что третья доза очень существенно укрепит иммунитет и, возможно, поможет защититься от новых вариантов вируса. Однако эксперты ВОЗ с фармацевтами по поводу необходимости третьей прививки не согласны.

«Сейчас нет научных свидетельств того, что третья прививка необходима»,- говорит главный научный специалист ВОЗ Сумья Сваминатан.

Он также подчеркнул, что решение об ее необходимости ВОЗ будет принимать на основании научных фактов и испытаний, а не заявлений фармацевтических компаний, заинтересованность которых в этом вопросе понятна.

В ВОЗ решением об обязательной третьей дозе вакцины, если оно будет окончательно принято, очень недовольны, потому что в таком случае придется вновь отложить выполнение неоднократных обещаний богатых стран поделиться с бедными «лишними» вакцинами. Между тем, по данным Тома Харта из движения ONE campaign, которое борется с бедностью на планете, сейчас даже одну дозу вакцины получил всего лишь 1% населения бедных стран.