Росстат впервые произвел расчет доли нефти и газа в российском ВВП

Доля нефтегазового сектора в валовом внутреннем продукте (ВВП) России по итогам прошлого года составила 15,2% против 19,2% годом ранее, пишет РБК, ссылаясь на заместителя начальника отдела произведенного ВВП Управления национальных счетов Росстата Павла Максимова.

Подобный расчет, несмотря на значимость данного сектора для российской экономики, произведен впервые. В июне был опубликован статистический ряд с 2017 года на сайте статслужбы. Исходя из ВВП в текущих ценах за прошлый год (почти 107 трлн руб.), нефтегазовая отрасль ответственна за добавленную стоимость в размере 16,3 трлн руб.

В межстрановой перспективе показатель варьируется приблизительно на уровне 15−20%, что является средним показателем по миру для крупных нефтегазовых стран, отмечает эксперт Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко. В США доля нефтегазового сектора составляет 8%, в Саудовской Аравии — 50%, в Норвегии — 14%, в Казахстане — 13,3%, в ОАЭ — 30%, в Канаде — менее 10%, перечисляет она.

