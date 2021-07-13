Курс доллара: рубль снова тестирует отметку 74

Курс доллара снизился к рублю в рамках торговой сессии во вторник. Доллар США начал торги на отметке 74.39 , в то время как евро открылся на 88.14 . К 17:00 американский доллар ослаб и достиг уровня 74.15 рубля, в то время как евро упал до 87.62 рубля. Индекс доллара при этом поднялся на 0.0029 пункта и достиг уровня 92.53 пункта.

«Рубль с открытия устремился вверх благодаря позитивному внешнему фону. Азиатские рынки сегодня показали неплохой рост, нефть также демонстрирует позитивную динамику, ускорив ее незадолго до старта основной российской сессии. Поддержку рисковым активам оказали неожиданно сильные данные по торговому балансу Китая. Всплеск активности китайской торговли вселил надежду на то, что он является признаком более быстрого и устойчивого восстановления мировой экономики»,- комментирует ситуацию на рынке аналитик БКС Дмитрий Бабин.

Российская валюта к середине дня вторника прибавляла порядка 0,5-0,6% в паре с долларом. Рубль днем выглядит лучше своих основных аналогов по развивающимся рынкам.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал"Юрия Кравченко, валюты Турции и Индонезии показывали более скромный рост, бразильский реал демонстрировал нейтральную динамику, а валюты ЮАР и Мексики и вовсе снижались. Еще до окончания первой половины дня пара доллар/рубль опускалась ниже 74 руб. – впервые с середины прошлой недели.

"Рубль демонстрировал положительную динамику на фоне смешанных настроений на глобальных рынках. Так, утренняя публикация хороших данных по динамике экспорта и импорта Китая не особо поддержала аппетит к риску на развивающихся рынках. Доллар при этом укреплялся к корзине основных мировых валют, фондовые индексы в Европе преимущественно снижались, а фьючерсы на индексы в США росли", - отмечает Кравченко.

"Нефтяные котировки вышли в плюс, что, по-видимому, оказывало ключевую поддержку рублю. В целом настроения инвесторов на глобальных рынках остаются сдержанными под влиянием возврата ограничений в различных мировых регионах из-за новых штаммов вируса", - добавил он.