Рынок США: неустойчивое ралли перед сезоном отчетов

Фондовый рынок США бьет рекорды, однако более детальное изучение вопроса дает основания полагать, что не все так хорошо, как кажется на первый взгляд.

Впрочем, сегодня стартует очередной сезон отчетов, и ситуация может существенно измениться на фоне резких движений цен отдельных акций после публикаций финансовых результатов.

Но обо всем по порядку.

Что скрывается за рекордами

Итак, индекс широкого рынка S&P 500 несколько дней подряд обновляет рекорды, однако это происходит во многом за счет так называемых megacaps, то есть компаний с самой большой капитализацией, из-за чего они имеют самые высокие веса в индексе и фактически способны двигать его едва ли не в одиночку.

Но если посмотреть на остальные бумаги, в первую очередь акции циклических компаний, то здесь все не так оптимистично. Есть достаточно важный индикатор силы рынка - количество акций, обновивших свои максимумы за 52 недели. Так вот, сейчас этот показатель скатился до минимума с ноября прошлого года.

Также обращает на себя внимание еще один индикатор силы рынка - S&P Breadth - количество акций из S&P 500, торгующихся выше 200-дневной средней. Сейчас он очень сильно отстает от динамики самого индекса. Расхождение начало усиливаться где-то в середине мая. Возможно, это связано с началом летнего сезона, когда активность торгов резко снижается - неспроста существует поговорка sell in may and go away.

Однако есть и другое мнение. В Morgan Stanley, например, считают, что рынок обеспокоен устойчивостью темпов восстановления, особенно по сравнению с предшествующими ожиданиями.

Иными словами, в первой половине года инвесторы и трейдеры полагали, что восстановление экономики после кризиса будет очень бурным, будет настоящий экономический бум, но сейчас, судя по поступающей макроэкономической статистике, импульс угасает. К тому же многие крупные инвестбанки сами же дают прогнозы, согласно которым пик темпов восстановления экономики приходится на середину года, а во второй половине будет наблюдаться их снижение.

Сезон отчетов

Впрочем, для акций важны еще и финансовые показатели компаний и их собственные прогнозы на ближайшие кварталы. Как раз эта информация начнет поступать на рынок сегодня.

Стартует очередной сезон отчетов, согласно прогнозам, совокупная прибыль компаний из индекса S&P 500 во втором квартале вырастет на 64%, что может стать самым быстрым ростом с четвертого квартала 2009 года.

Первой крупной группой, которая представит свои результаты, станет финансовый сектор, акции которого в этом году показывают едва ли не лучшую динамику, уступая только энергетике и недвижимости. Сегодня свои результаты опубликуют JP Morgan и Goldman Sachs, а в среду Bank of America и Wells Fargo. В компанию к ним затесался и один представитель авиаотрасли - Delta Air Lines .

Как известно, реакция рынка на финансовые отчеты бывает очень бурной, акции могут изменяться в цене на 5-10%, при этом зачастую это зависит не столько от цифр за прошедший период, а именно прогнозов руководства компании на будущее.

Возможно, именно здесь и будут сюрпризы. Особенно это касается отстающих бумаг, в частности, авиасектора. На фоне распространения нового штамма covid-19, инвесторы сейчас не слишком хотят покупать эти бумаги, учитывая возможные ограничения на полеты в различных странах.

Вероятность такого сценария предсказать практически невозможно, однако факт остается фактом, страны меняют правила въезда и выезда регулярно и сильнее всех от этого страдают как раз авиакомпании. Быть может, видение ситуации изнутри ободрит инвесторов.