Серебро собирается для рывка

На первый взгляд, на рынке серебра в последнее время почти ничего не происходит. Металл остается в тени своего «старшего коллеги» — золота — и демонстрирует не самую выдающуюся динамику. И все же именно сейчас на него стоит обратить внимание, советуют эксперты, поскольку постепенное восстановление мировой экономики будет подогревать спрос на металлы — в первую очередь, промышленные. Серебро же, хотя и является драгметаллом, в промышленности активно используется.

В целом на прошлой неделе сектор драгоценных металлов продемонстрировал рост. Это произошло на фоне падения, случившегося в середине недели на фондовых рынках, и слухов о вероятном повышении ставки ФРС из-за роста инфляции в США. Инвесторы поспешили в «защитные» активы, и в результате золото выросло в цене на 1,21%, до 1808 долларов за тройскую унцию. Серебро же демонстрировало негативную динамику.

Однако, пишет аналитик «Универ Капитала» Артем Тузов, постепенный рост мировой экономики после пандемии задает долгосрочный положительный тренд в промышленных металлах.

«Долгосрочный тренд на рост котировок золота и серебра сохраняется. Инвестиционный спрос на золото и серебро замещается ювелирным и промышленным. Рост мировой ESG-повестки создает дополнительный спрос на серебро, участвующее в производстве как солнечных панелей, так и электромобилей», — отмечает он.

Анна Бодрова из «Альпари» соглашается, что потребность промышленного производства в серебре могла бы стать для драгметалла долгосрочным фактором поддержки. Пока, однако, это не работает, поскольку достаточно сильных сигналов о восстановлении мировой экономики нет. Тем не менее, прогнозы для серебра остаются более чем позитивными, и инвесторы не скидывают со счетов этот металл, говорит Бодрова.

Драгметалл не столько ювелиров, сколько промышленников

Глава инвестиционного департамента inv.lu Анастасия Тарасова отмечает, что еще в апреле нынешнего года консультанты Metals Focus опубликовали прогноз, согласно которому мировой спрос на серебро вырастет до 1,033 млрд унций в 2021 году по сравнению с 896,1 млн унций в 2020. Пандемия таким образом спровоцировала долгосрочный рост цен на серебро, поскольку инвесторы в условиях нестабильной экономической ситуации проявили повышенный интерес к защитным активам.

В 2020 году, по словам Тарасовой, был отмечен рекордный рост объема паев биржевых фондов — почти до 870 млн унций. Кроме того, из-за карантинных ограничений сократился и мировой объем добычи серебра — примерно на 6,3%. В январе нынешнего года цена на него поднялась до восьмилетнего максимума и составила 31,1 доллара за унцию. Сегодня серебро стоит 26,32 доллара за унцию, и ценовой прогноз для него остается положительным, говорит аналитик. Ожидается, что в ближайшие несколько лет цена будет колебаться в диапазоне от 26 до 31 доллара за унцию. Это, объясняет Тарасова, обусловлено дальнейшим ростом числа частных инвесторов, которые по-прежнему стремятся к покупке защитных активов в виде серебряных монет и слитков, и повышением спроса на серебро со стороны промышленности, которая уже в, по прогнозам, увеличит потребление серебра на 9%. Большую часть прироста обеспечат радиоэлектроника и электротехника.

Кроме того, повышению цен может поспособствовать развитие «зеленой энергетики» (серебро используется при производстве фотоэлектрических элементов для солнечных батарей) и рост мирового спроса на ювелирные серебряные изделия, добавляет эксперт. По ее словам, еще одним фактором, поддерживающим серебро на нынешнем ценовом уровне, может стать то, что более половины этого металла — побочный продукт добычи свинца, меди и цинка, а это значительно усложняет удовлетворение высокого спроса.

Никакой особенной волатильности

Не стоит придавать волатильности на рынке серебра большого значения, полагает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Текущая ситуация похожа скорее на некоторое отклонение от тренда на фоне укрепления доллара и роста интереса к золоту. К тому же удешевление серебра не было каким-то из ряда вон выходящим — всего 1,41% за неделю и закрытие в пятницу на отметке в 26,09 доллара за тройскую унцию. К тому же, отмечает эксперт, металл активно восстанавливает свои позиции. Поэтому некоторую коррекцию по серебру можно воспринимать как чисто технический момент — производство в мире восстанавливается неравномерно, поэтому возможны скачки и в дальнейшем.

Переславский уверен, что рынки будут постепенно отыгрывать падение серебра с середины июня, когда металл потерял около 7% своей стоимости. На котировки будет положительно влиять вакцинация в странах-добытчиках — России, ЮАР и других государствах. Вместе с тем давление на металл будут оказывать распространение штамма «дельта» и снижение активности в

сфере производства 5G-вышек. Нужно оценивать и окончание ралли на сырьевых рынках, и постепенный возврат котировок металлов к значениям прошлого года, которые тоже негативно влияют на котировки серебра как промышленного металла.

Золото же будет ждать дальнейшего развития событий относительно инфляции, распространения нового штамма, а также результатов квартальной отчетности ведущих американских банков и форума ФРС, который пройдет в августе в Джексон Хоул. До этого времени какие-либо перепады в котировках маловероятны, ели вновь не случится жестких локдаунов, уверен эксперт.

Так или иначе, с момента пика кризиса в 2020 году серебро выросло более чем вдвое и, в теории, может в ближайшие годы с развитием систем 5G дойти до 50 долларов за унцию. Поэтому на долгосрочный период этот металл может стать хорошей инвестицией, заключает эксперт. В то же время, добавляет он, золото постепенно перестанет быть спекулятивной историей и вновь обретет статус условной «тихой гавани» с небольшим, но постоянным ежегодным ростом котировок. Для консервативных инвесторов интереснее именно оно.