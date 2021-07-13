СМИ: вакцина от коронавируса Johnson & Johnson может вызывать синдром Гийена-Барре

Федеральные органы здравоохранения изучают возможность того, что вакцина Johnson & Johnson от коронавируса может немного повысить риск редкого неврологического осложнения, известного как синдром Гийена-Барре, сообщает CNN со ссылкой на представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Аналогичной информацией располагает газета Washington Post, которая сообщает о возможной связи между возникновением синдрома Гийена-Барре и применением вакцины Johnson & Johnson. Издание со ссылкой на свои источники сообщает, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) может добавить в инструкцию к вакцине Johnson & Johnson предупреждение о возможности возникновения этого заболевания.

По данным Washington Post, в США было выявлено около 100 случаев возникновения синдрома Гийена-Барре после применения вакцины Johnson & Johnson. Как правило, заболевали мужчины старше 50 лет.

