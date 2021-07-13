В России за сутки выявлено более 24 тыс. новых случаев COVID

В России за сутки выявлено 24 702 случая новых случаев коронавирусной инфекции, умерли за сутки 780 пациентов, что стало новым максимумом летальных исходов, сообщает оперштаб. До этого антирекорд был установлен 10 июля, когда число летальных исходов достигло 753 пациентов.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 24 702 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 894 (11,7%) без клинических проявлений», - говорится в сообщении штаба.

Нарастающим итогом в России за весь период было зафиксировано 5 833 175 человек. Скончались 144 492 пациентов, успешно перебороли заболевание 5 236 214 россиян.

На первом месте среди регионов по выявленным случаям коронавируса продолжает оставаться Москва – в столице 4 991 новый случай COVID-19 за сутки. В штабе отмечают, что впервые с 9 июня число заболевших упало ниже 5 тысяч. Выписаны из больниц 7 290 пациентов. В топ-3 по заболеваемости вошли Московская область (+2 550), Санкт-Петербург (+1 936).

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 186,8 млн человек, по последним данным ВОЗ, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 187,2 миллиона. Более четырех миллионов человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии.

