Товарооборот между Москвой и США увеличился на 7,7% в первом квартале 2021 года – заммэра Ефимов

Оборот внешней торговли между Москвой и США за первый квартал 2021 года составил 3,88 млрд долларов, что на 7,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Доля Москвы в общероссийском товарообороте с США составила 55,3%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Соединенные Штаты Америки остаются одним из ключевых партнеров Российской Федерации по направлению внешней торговли. При этом доля Москвы в товарообороте двух стран на протяжении последних трех лет увеличивается: в 2018 году доля была 39,2%, в 2019 году – 47,7%, а в 2020 году – 52%. Если сравнивать первый квартал 2021 года с аналогичным периодом 2020 года, то доля столицы в товарообороте за год выросла с 53,9% до 55,3%», – сказал заместитель мэра.

По данным Центра «Моспром», по итогам первого квартала 2021 года столичный экспорт на рынок Соединенных Штатов Америки составил 1,87 млрд долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 7,6%.

«В первом квартале 2021 года московский экспорт промышленной продукции составил 1,02 млрд долларов, что на 29,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года – тогда он составлял 0,79 млрд долларов. Ключевыми товарами промышленного экспорта столицы на американский рынок являются механическое оборудование, продукция для металлургической и электронной промышленности», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Эксперты отмечают, что московский экспорт продукции агропромышленного комплекса вырос на 32,3% и составил 9,59 млн долларов. Высоким спросом среди американских потребителей пользуется столичное мороженое и кондитерские изделия - особенно конфеты, плитки шоколада, вафли и сладкое сухое печенье.

«Сегодня Центр «Моспром» становится помощником в создании прочных торговых взаимоотношений с другими государствами. Например, в рамках байерской программы эксперты Центра бесплатно и на основе конкретных экспортных потребностей помогают московским компаниям с поиском контрагентов и проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом, обеспечивают участие столичных компаний в международных выставках и бизнес-миссиях», - отметила генеральный директор Центра «Моспром» Наталья Шувалова.