ЦБ упрощает выход российских эмитентов на зарубежные рынки

Банк России разместил для общественного обсуждения проект указания, который упрощает выход российских эмитентов акций на зарубежные рынки, сообщает «Финам».

«Банк России отменяет лимит на долю акций российских эмитентов, размещение и публичное обращение которых предполагаются за пределами России», – указано в сообщении регулятора.

ЦБ указывает, что сейчас действуют два ограничения на размещение и обращение акций на иностранных площадках: их общее число не должно превышать 25% от всего объема акций одного типа, при этом за рубежом может торговаться не более 50% от общего количества предлагаемых акций. «Такие лимиты вводились, в том числе чтобы снизить отток торговой активности с российского на иностранные рынки», – считают в Центральном банке.

«В последние годы отмечается уверенный переток ликвидности по акциям с двойным листингом на российский биржевой рынок. Это касается как российских компаний с открытыми программами депозитарных расписок, так и иностранных компаний с российским бизнесом и вторичным листингом на российской бирже. У нас сейчас сформирована надежная расчетная и учетная инфраструктура, внедрены передовые технологии реализации корпоративных прав и участия акционеров в глобальных корпоративных действиях. И мы ожидаем, что отмена ограничений снимет излишние барьеры и станет дополнительным стимулом для российских компаний к выходу на публичные рынки долевого капитала», – заявила директор департамента корпоративных отношений Банка России Елена Курицына.

