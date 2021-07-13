В городах-миллионниках достроят метро или построят метротрам

Советские долгострои — метро в Челябинске, Красноярске и других регионах России беспокоят местных жителей не первое десятилетие. Каждый раз попытки возобновить строительство натыкаются на нехватку финансирования, сложность реализации проектов и вопросы о целесообразности метро с пассажиропотоком менее 30 тыс. человек. В правительстве идея достройки или развития метро в крупных городах, кроме двух столиц, поддержки не находила, встречая, напротив, прямое оппонирование.

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Сдвинуть дело с мертвой точки решил президент. В апреле 2021 года Владимир Путин поручил в послании Федеральному собранию обеспечить города-миллионники общественным транспортом, помочь регионам со строительством метро. Потом еще раз напомнил об этом в конце июня на Прямой линии, в разговоре с жительницей Челябинска. И вот, колеса государственной машины начали, кажется, потихоньку катиться по рельсам принятия решений.

«С Советского Союза недострои по метро, с ними надо ставить точку. Если их не достраивать, тогда их нужно полностью, как мы говорим строительным языком, забутовать (законсервировать — Ред.) их на глубине 60 метров», — сказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 8 июля в эфире телеканала «Россия-24». — Это по деньгам стоит 20% от строительства нового (метро). Поэтому не просто так президент принял решение. И я ему докладывал о сложностях, которые есть, о рисках при консервации дальнейшей. Принято решение за счет бюджетных кредитов достроить метро».

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Уже в 2022 году планируют строительство новых станций метро в Нижнем Новгороде. В Челябинске построят гибридный вариант— метротрам. Как и когда будет реализован проект в Красноярске, пока не ясно— сроки и подробности станут известны, когда губернатор Красноярского края Александр Усс предоставит проект Марату Хуснуллину.

Метро в Нижнем Новгороде — случай для регионов особенный

В Нижнем Новгороде метрополитен работает с 1985 года, город вырос, а вместе с городом появилась потребность в развитии транспортной инфраструктуры, в частности новых станций метро.

«Плохие показатели наполняемости и рентабельности метро говорят о том, что линии и станции недостаточно синхронизированы людским трафиком, — объяснил Expert.ru партнер архитектурного бюро Syntaxis Александр Стариков. — Когда городская ткань динамично модернизируется, то удлиняются и усложняются маршруты перемещения по ней. Мегаполис словно вырастает из старого метро как из старого костюма».

В Нижнем Новгороде сейчас действуют две линии метро — Автозаводская и Сормовско-Мещерская, на них расположены 16 станций метро. В планах строительство четырех новых станций. Две из них будут на Автозаводской линии — «Оперный театр» и «Сенная», еще две на Сормовско-Мещерской — «Варя» и «Сормовская».

Строительство метро в городе оценивается в 56,5 млрд рублей, по предварительным расчетам регионального Минтранса. Развитие всей городской транспортной инфраструктуры, включая метро, оценивается в 123,5 млрд рублей. О планах по развитию транспортной инфраструктуры рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов на Moscow Urban Forum 2021 в начале июля.

Но Нижний Новгород — это «особый случай среди региональных проектов метрополитена», уточнил Expert.ru историк, аспирант РАНХиГС Сыдып Бальдруев. Метрополитен в городе давно функционирует, пользуется популярностью у населения — в год метро перевозит 32,5 млн человек.

«Концепция развития транспортной системы города базируется на метро, которое должно стать основным транспортом в городе, а все остальные виды транспорта будут обслуживать его, подтягивая пассажиров к станциям», — объяснил Бальдруев.

Развитие метрополитена в Нижнем Новгороде позволит существенно увеличить пассажиропоток, по плану властей в 2,6 раза — до 86 млн человек в год, отметил эксперт.

Иными словами, затраты на строительство метро оправданы.

Не трамвай и не метро

В Челябинске же решили не строить метро, а остановились на гибридном варианте — метро и трамвая — метротрам. Об этом подробно Expert.ru писал в начале июня.

«Мы решили строить не метро, потому что это дорого и нет такого потока (пассажиров — Ред.), а строить все-таки трамвай. Часть пойдет под землей, часть пойдет над землей», — сказал Хуснуллин в том же интервью на «Россия-24». — До конца года будет сделано технико-экономическое обоснование. Проектировщики работают на местах. Со следующего года приступаем к строительству. Нормативный срок - пять-шесть лет. Я думаю, что за три-четыре максимум года построим».

Метротрам в России пока один — в Волгограде. Постоянное пассажирское сообщение было запущено в 1984 году, тогда по линии курсировали старенькие чешские трамваи Татра, фотографии которых вызывали невероятный интерес у москвичей, не знакомых с системой подземного трамвая. Сейчас на линиях работает обновленный в 2000-х подвижной состав, в который вошли, по результатам испытаний, вагоны с того же чешского завода, но уже более современные.

Наземный транспорт и метротрам вырисовываются сейчас в качестве альтернативы метро. И разговоры о развитии скоростных трамваев в регионах по примеру Волгограда ведут уже не первый год.

В советское время у строительства метро было свои причины. В промышленных городах, вроде Челябинска, рабочим нужно было добираться до заводов и предприятий из одного конца города на другой. Имело значение и то, что метро выполняет функцию бомбоубежища в случае войны. Сейчас же все слышнее голоса, утверждающие, что острой необходимости в челябинском, например, метрополитене нет.

«Изменилась структура экономики. Всё большее количество людей переходят из сферы реального сектора экономики, промышленности в сферу услуг», — сказал Expert.ru профессор Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Михаил Якимов. — И те линии метро, которые по идеологии советских градостроителей должны были связывать

центр города с удаленными производствами, такими как ГАЗ в Нижнем Новгороде или перерабатывающая промышленность в Екатеринбурге или Омске — эти линии оказались не так нужны».

Большая проблема для действующих метрополитенов в регионах — низкий пассажиропоток, отметил профессор МАДИ. Самый низкий пассажиропоток — в Самаре. Там ежегодно пользуются метро около 15 млн пассажиров.

«Для городов, где уже существуют ветки метро, они часто проложены не там, где проходят самые напряженные пассажиропотоки», — уточнил Якимов. — Поэтому я не считаю рациональным придерживаться концепции развития метро, которая придумана в конце прошлого века. Слишком многое изменилось с тех пор и если развивать те линии, которые заложены в Челябинске и Красноярске, то ничего хорошего из этого, скорее всего, не получится».

Но общественный транспорт в Челябинске и Красноярске необходим. При этом он должен быть экологичным, так как воздух над этими городами загрязнен не только автомобильными выбросами, но и промышленными предприятиями.

Подвижной состав метротрама может работать и как подземный транспорт, и как уличный. Универсальность гибридного варианта позволяет использовать уже построенные в советское и постсоветское время станции метро, решить проблему создания экологичного общественного транспорта, и в то же время существенно снизить расходы на строительство и дальнейшее обслуживание транспортной системы.

Правда, метротрам медленнее, чем метро. Скоростной трамвай едет со скоростью около 35 км/ч, московское метро, в зависимости от участка пути — со скоростью от 40 до 60 км/ч.

Вероятность получить именно метротрам есть у Красноярска. Такие выводы можно сделать из заключения директора Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаила Блинкина и директора факультета городского и регионального развития ВШЭ Глеба Виткова, опубликованного в 2019 году. Эксперты назвали строительство подземных тоннелей в Красноярске неэффективным из-за прогнозируемого низкого пассажиропотока. Они рекомендовали создать в городе систему скоростного трамвая.

«Метро в Красноярске строится очень давно — с 1984 года, когда начались проектные изыскания», — рассказал Expert.ru управляющий партнер частной трейдинговой компании «Ватага» Евгений Васеев. — Сейчас по факту есть несколько километров путей, которые поддерживаются в рабочем состоянии. Грунты в Красноярске достаточно тяжелые для строительства, поэтому метро может быть только «глубокого заложения».

Из-за недостаточности финансирования региональным властям выгоднее обновить автобусный парк или трамвайную сеть. Недострои в Красноярске будут достраивать, но не на те суммы, которые запросили красноярские власти, уточнил эксперт.

Печальная судьба омского метрополитена и что будет с другими регионами

Когда-то многообещающий проект по строительству омского метрополитена превратился в анекдот. Строительство подземки в Омске ограничилось одной станцией — «Библиотека имени Пушкина». В Интернете распространено много юмористических схем метрополитена с одной единственной станцией, а также перспективные схемы, которые обещали Омску более 20 станций.

К проекту многократно возвращались, но попытки не были реализованы из-за недостаточного финансирования. В 2014 году региональные власти тоже подумывали о метротраме, но идея со скоростным трамваем также осталась только идеей — организация, которая занималась строительством обанкротилась.

В 2019 году было принято решение о консервации омского метрополитена. Участок между станциями «Рабочая» и «Маршала Жукова» залили мокрым цементом, а участки между другими станциями законсервировали «сухим» способом. Второй вариант оставил небольшую, но все-таки надежду на возможное возобновление строительства в будущем. Когда-нибудь.

Уже не первый год беспокоит судьба второй линии метро жителей Екатеринбурга. Однако пока власти не обещают ее строительства. В 2020 году Хуснуллин и бывший министр транспорта Евгений Дитрих констатировали — строительство метро в Екатеринбурге нецелесообразно.

Но надежда на строительство второй линии в Екатеринбурге есть. Президент РФ иронично ответил на вопрос о строительстве второй линии метро в Екатеринбурге тем, что вначале необходимо построить первую линию в Красноярске.

Если Красноярск дождался, то возможно и до Екатеринбурга дойдет очередь.

«Метро во всем мире будет развиваться на путях мощных пассажиропотоков в центре городов, где стоимость земли высока, а обилие инженерных коммуникаций не позволяет строить дополнительные наземные объекты транспортной инфраструктуры», — отметил Михаил Якимов.

Есть и другие пути решения. В Ростове-на-Дону власти не стали ждать поступлений из федерального бюджета и в начале июня объявили о начале реализации строительства скоростного трамвая в городе, сообщали региональные СМИ.

Пока идея о метротраме в Ростове на стадии предпроекта, еще не подсчитаны затраты даже на сам проект, но уже известно, что власти города хотят привлечь к строительству инвесторов. Проект планируют реализовать либо с помощью государственно-частного партнерства, либо полностью за счет частного финансирования.

Существуют в регионах и инициативы строительства частного метро. Предполагается, что оно может финансироваться, в том числе, за счет доходов от аренды коммерческих помещений в составе надземных станций. Судя по концепциям — это также будет метротрам. Со временем, возможно, частное надземное метро станет реальностью.