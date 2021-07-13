В Москве в июне смертность выросла на 24%

В столичном Департаменте здравоохранения сообщили, что в Москве в июне 2021 смертность выросла на 24% по сравнению июнем 2020 года. В июне в столице зарегистрирован 16 271 случай смерти, что на 3 145 случаев больше, чем годом ранее.

«Во-первых, в июне были зафиксированы пиковые значения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией... Во-вторых, еще одной причиной, повлиявшей на рост смертности в июне, стала аномальная жара, которая, как и летом 2010 года, привела к обострению в первую очередь заболеваний сердечно-сосудистой системы», – говорится в сообщении ведомства.

По сообщению Департамента здравоохранения, летальность от коронавируса в столице составляет 2,78% в случае, если коронавирус явился единственной причиной смерти или 3,88%, если коронавирус был не единственным заболеванием.

