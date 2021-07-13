В России каждый пятый работник получил прибавку к зарплате в этом году

Каждый пятый россиянин получил прибавку к зарплате в первой половине 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис «Работа.ру», который провел исследование на эту тему. Уточняется, что в исследовании приняли участие более 5 тысяч россиян из всех регионов страны.

«Каждый пятый опрошенный житель России (21%) указал, что в этом году уже получил прибавку к зарплате», - говорится в исследовании. 48% участников сообщили, что их зарплата увеличилась приблизительно на 10% предыдущего дохода.

Ещё 45% респондентов рассказали, что их зарплата выросла на 30–50%, а 3% отметили повышение в более, чем 50%.

Ранее сервис в своем исследовании уже сообщал, что зарплату своим сотрудникам повысили более половины работодателей (54%), а 26% опрошенных представителей бизнеса указали, что повышение зарплаты в их компании получили до 10% сотрудников.

