Власти США сообщили о редком побочном эффекте после вакцины J&J

После прививки вакциной Johnson & Johnson может появиться редкий побочный эффект – синдром Гийена-Барре, сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на управление по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA) США. Приблизительно около 100 сообщений о синдроме Гийена-Барре появилось после введения 12,8 млн доз вакцины. Около 95 пациентам потребовалась госпитализация, один человек скончался.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), побочный эффект появлялся примерно через две недели после прививки, в категории риска в основном мужчины 50 лет и старше. При этом в компании J&J заявили, что «вероятность такого заболевания крайне мала, а количество зарегистрированных случаев незначительно превышает естественное число заболевших».

В начале апреля текущего года власти США на время приостановили использование данной вакцины в стране из-за образования тромбозов у шести женщин, но уже к концу апреля ограничение было снято. По словам представителя консультативного комитета по вопросам практики иммунизации при Центре по контролю и профилактике заболеваний, заявили, что преимущества препарата перевешивают риски, связанные с возможным появлением тромбов. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) выдало разрешение на применение этой единоразовой вакцины Johnson & Johnson 11 марта.

