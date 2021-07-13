Власти Тувы вводят новые карантинные ограничения

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Тувы ввели новые ограничения — в республике по выходным перестанет работать общественный транспорт, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Кроме того, кафе и рестораны могут работать только на вынос и доставку, а брачные церемонии в загсах переносятся на более поздние сроки. Для посетителей полностью закрывается скульптурный комплекс «Центр Азии».

По информации регионального Роспотребнадзора, за сутки в республике выявили 170 новых случаев заражения коронавирусом.