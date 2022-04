ЕС обсуждает антикитайский торгово-инвестиционный план

Евросоюз разрабатывает собственный торгово-инвестиционный план, чтобы успешно соперничать с китайской инициативой «Один пояс — один путь», сообщает Euronews. Руководство ЕС встревожено тем, что Пекин хочет купить итальянские порты и уже вкладывает капитал в греческий Пирей. По мнению европейцев, Китай намерен прокладывать через Средиземное море ключевые маршруты для своих транспортных и инфраструктурных проектов. Министры иностранных дел ЕС уже обсудают как реализовать план, получивший название «Глобально подключенная Европа».

«План имеет широкую цель — поставить в центр нашей внешней политики связь. Мы начали делать это два года назад, подписав соглашение с Японией. Сегодня нам очень важно взглянуть на проблемы подключенности с Ближним Востоком. Мы хотим больше сотрудничать со Средней Азией и Китаем. Но у нас не те подходы и не те цели, которые Китай преследует в рамках инициативы «Один пояс — один путь»», – сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

«Глобально подключенная Европа» призвана уменьшать стратегическую зависимость ЕС от внешних партнеров и диверсифицировать поставки товаров, услуг и кредитов. При этом стратегия предусматривает сотрудничество со странами не входящими в ЕС, но «разделяющими европейские ценности и приоритеты».

В июне на саммите G7 в Великобритании обсуждался глобальный инфраструктурный проект «Строим лучшее для мира» (Build Back Better for the World) в противовес китайской программе «Один пояс и один путь». Предполагается, что проект обойдется 40 триллионов долларов США и сможет решить инфраструктурные проблемы в бедных странах к 2035 году. Однако страны G7 не определились с тем, кто будет финансировать этот проект.