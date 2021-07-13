Завершились переговоры Путина и Лукашенко

В Константиновском дворце состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Лукашенко планировали обсудить торгово-экономические отношения, Союзное государство, и попытки Запада «раскачать» ситуацию в Белоруссии. По словам Пескова, стороны договорились, что стоимость российского газа для Белорусии в 2022 году не изменится и останется на уровне текущего года. Кроме того, Россия и Белоруссия достигли соглашения об объемах кредитной поддержки в связи с российским налоговым маневром.

«Мы, как и договаривались в прошлый раз, встречаемся после того, как Правительства поработали – прежде всего в сфере экономики. У нас действуют и комиссии высокого уровня, которые занимаются этими вопросами. Я хотел бы в начале нашей встречи отметить, что Республика Беларусь – я сейчас не говорю про наши планы дальнейшего строительства Союзного государства – в целом остаётся для нас большим и надёжным партнёром в сфере экономики», – сказал Путин в начале встречи.

