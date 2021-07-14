«Это лицемерие»: в МИД РФ оценили позицию Кабула по переговорам с талибами

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов оценил позицию официального Кабула по переговорам с движением Талибан*.

По его мнению, афганские власти только на словах подтверждают готовность общаться с талибами, пытаясь закрывать глаза на реальное положение по урегулированию ситуации в стране. При этом он подчеркнул, что всё сводится к тому, что Кабул готов, но «талибы должны признать, и тогда они готовы». Представитель МИД убеждён, что переговоры так не ведутся, передаёт РИА Новости.

«Это лицемерие, – отметил Кабулов. – Это попытка закрывать глаза на реалии, которые существуют, поэтому это пустые слова. А нам нужны дела».

Спецпредставитель президента России также отметил, что началом реального, мирного процесса в Афганистане будет тот факт, если власти и влиятельные политические деятели, представляющие различные этнополитические силы республики, договорятся между собой и сядут за стол переговоров.

«Именно этого Москва сейчас и добивается», — подчеркнул в Кабулов.

От также добавил, что боёв за столицу Афганистана не будет, если правительство страны изменит свою линию в отношении возможности начать нормальные, содержательные переговоры с талибами о будущем устройстве государства.

«У нас есть предложения относительно будущих межафганских переговоров, но это вопрос деликатный. Любые идеи, вброшенные иностранцами, афганцы будут рассматривать так, как будто им это навязывают. Но никакой народ этого не любит. Они знают, какие основные принципиальные моменты должны быть, а наше дело – привести обе воюющие стороны к столу переговоров. И мир в Афганистане обе стороны должны в торжественной обстановке заключить в Кабуле», – резюмировал российский дипломат.

Ранее сообщалось, что лидеры Талибана обсуждают с российской стороной вопрос снятия санкций с движения. Об этом заявил представитель политического офиса движения в Дохе Сухейль Шахин по итогам визита в Москву.

Напомним, делегация движения посетила нашу страну 8-9 июля. В российской столице представители Талибана провели встречу со спецпредставителем президента РФ по Афганистану, директором второго департамента Азии российского внешнеполитического ведомства Замиром Кабуловым.

* Движение Талибан Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года признано террористической организацией, деятельность которой на территории РФ запрещена