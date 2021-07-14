Глава СПЧ высказался против отмены моратория на смертную казнь

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев высказался против отмены моратория на смертную казнь в России, сообщает «РИА Новости».

«Понимаю состояние тех людей, которые хотят добиться максимального наказания для тех, кто совершил преступление над их друзьями и родственниками. Безусловно, они хотят растерзать и убить преступника. Не дай Бог оказаться на их месте, но убивать? Не знаю, это не по-христиански. Кроме того, никогда нельзя исключать вероятность ошибки», – заявил Фадеев на форуме «Территория смыслов».

Кроме того, по словам главы СПЧ, жизнь в заключении является достаточным наказанием. «Там очень тяжелые условия. Им даже прилечь нельзя. Есть табуреточка и Библия. Может почитать. Поэтому они получают свое наказание», – сказал Фадеев.