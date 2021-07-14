Конституционный суд Испании признал незаконными ограничения, введенные во время первой волны коронавируса

Конституционный суд Испании признал частично незаконным режим повышенной готовности, введенный в стране 14 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на газету ABC. За это решение проголосовали шесть из 11 судей Конституционного суда.

По мнению судей, приостановка права на передвижение, то есть строгий домашний карантин, не может быть применена при действии режима повышенной готовности, право на передвижение можно было только изменить и ограничить, но не запретить полностью. Это решение означает, что штрафы, которые были выписаны нарушителям, также могут быть признаны незаконными.

Режим повышенной готовности был введен в Испании 14 марта 2020 года, меры, утвержденные правительством, включали в том числе строгий домашний карантин – выйти из дома можно было только за продуктами, чтобы добраться до аптеки, больницы или работы. Он действовал во время первой волны пандемии коронавируса до 21 июня 2020 года. Средний размер штрафов составлял 600 евро.

