Логистические компании развивают сервис по маркировке товаров

Международная компания «Даксер» оказывает полный комплекс услуг по маркировке с августа 2020 г. на складе в немецкой коммуне Унгерхаузен. Его общая площадь 2650 кв. м, из которых 800 кв. м отведено для операций с кодами Data Matrix. Функционал данного объекта позволяет обрабатывать любые товары категории non-food. Для этого используются термопринтеры, самоклеющиеся этикетки, а также основной инструментарий склада ― стретч-пленка и скотч-лента для обратной упаковки товаров. Грузы также проходят палетизацию и помещаются в обрешетку ― деревянный каркас, который принимает на себя все ударные и вибрационные нагрузки в процессе перевозки и погрузочно-разгрузочных работ.

На сегодняшний день на складе в Унгерхаузене выпущено около 30 тыс. кодов Data Matrix. Порядка 200–300 единиц маркированной продукции отправляется в Россию еженедельно. Мощности данного объекта позволяют наносить коды Data Matrix на 20 тыс. единиц товаров каждую неделю, а пиковая нагрузка за один рабочий день составила 2,6 тыс. штук.

«В ближайшем будущем мы планируем нарастить объемы выпуска кодов Data Matrix до 5–10 тыс. в неделю. Также компания изучает возможность запуска сервиса по маркировке непосредственно на территории России, в частности на таможенном складе в Московской области, ― говорит генеральный директор логистической компании «Даксер» Антон Марюхта. ― Данное решение поможет нам удовлетворить потребности наших клиентов как при организации автомобильных перевозок, так и при морских поставках и авиафрахте».

Основными заказчиками выступают компании, реализующие одежду известных брендов, а также парфюмерию luxury-сегмента. В общем объеме обрабатываемой продукции преобладают обувь и текстильные изделия.