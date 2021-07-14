Мэр Майами призвал к военному вторжению США на Кубу

Мэр американского города Майами Фрэнсис Суарес призвал США нанести удар по Кубе для свержения правительства страны, сообщает «РИА Новости». По его мнению, Вашингтон должен изучить этот способ давления на Гавану. «Нужно обсудить и рассмотреть это как потенциальный вариант в дополнение к множеству других опций», — заявил Суарес в эфире телеканала Fox News.

Позже Суарес в интервью газете Miami Herald заявил, что ожидал звонка от президента США, чтобы обсудить с ним возможность военной интервенции на Кубу.

В Майами проживает самая большая диаспора кубинцев составляет около 30% населения города.

11 июля на Кубе вспыхнули массовые антиправительственные акции протеста. Митингующие выдвигают как экономические, так и политические требования.