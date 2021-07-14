Минздрав и Роструд разъяснили, кому можно не прививаться от Covid-19

Россия на этой неделе обогнала Францию в статистике заболеваемости коронавирусом и вышла по этому показателю на четвертое место в мире, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения. Это способно заставить власти России пойти по «французскому пути»: президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник предупредил, что вакцинация в стране может стать обязательной для всех, если темпы выборочной пока прививочной кампании окажутся недостаточными.

О том, что такое развитие не исключают и в Кремле, сообщил в среду спикер президента Дмитрий Песков.

«Сама логика развития ситуации с пандемией в странах мира говорит в пользу этих решений... Всё это говорит, что такие меры, к сожалению, могут стать безальтернативными для того, чтобы побороть эту пандемию и предотвратить дальнейшие вспышки», — сказал он.

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Сегодня в России сохраняется неопределенность в том, кому требуется вакцинироваться, а кто может отложить эту процедуру или совсем ее избежать (в случае, если французский метод тотального охвата все же не будет использован). С теми, кому не следует вакцинироваться по медицинским показаниям, вопросов не возникает (правда, возникают сложности — процедура получения медицинского отвода забюрократизирована и требует недюжинных сил, нервов и времени), но круг этих лиц все же относительно узок.

Сложнее выбор у тех, кто не имеет медотвода, но тем не менее считает, что по каким-то признакам прививка может принести ему больше вреда, чем пользы. Причем, речь не об «идейных» антипрививочниках. Неопределенность возникает вокруг тех, кто оказался в некоем правовом вакууме: с одной стороны, у них нет оснований для медотвода, а с другой — в официальных рекомендациях властей (в первую очередь Министерства здравоохранения) их ситуация по каким-то причинам не упомянута вообще.

Это те, кто переболел Covid-19 менее полугода назад. Если с момента вакцинации или болезни не прошло шесть месяцев, то показаний к тому, чтобы вакцинироваться (первично или повторно) у человека нет. Такова официальная позиция Министерства здравоохранения РФ, которая содержится в опубликованных на его сайте Временных методических рекомендациях по вакцинации.

Минздрав: переболевшим можно полгода не колоться

Основным фактором, который влияет на повторную вакцинацию, в данный момент является время. Минздрав России во Временных рекомендациях по вакцинации говорит о том, что уровень антител замерять не нужно, так как мировым научным сообществом до сих пор не определены пороговые значения того, какой уровень антител достаточен для защиты организма.

Поэтому в рекомендациях, которые разосланы во все субъекты, просто говорится о необходимости вакцинации через 6 месяцев после заболевания или после предыдущей вакцинации. Исходя из этих рекомендаций, получается, что необходимости повторно вакцинироваться до истечения полугода после первой прививки нет.

«Вакцинация и повторная вакцинация граждан в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения разделяется на “рутинную” и “экстренную” вакцинацию. С учетом неблагоприятной эпидемической ситуации в Российской Федерации до достижения уровня коллективного иммунитета (не менее 60 % от численности взрослого населения) в настоящий момент осуществляется ”экстренная” вакцинация», — говорится в сообщении на сайте Минздрава России.

На фоне рекордного роста заболеваемости Covid-19 сначала Москва, а затем и ряд других регионов объявили об обязательной вакцинации до 60 процентов работников учреждений общепита, торговли, сферы услуг, отделений банков, учреждений образования, здравоохранения и некоторых других отраслей и служб; деятельность которых связана с частыми контактами с населением. Многие проходят эту вакцинацию безо всяких проблем. Но в то же время, новое требование создало почву и для возникновения в определенных случаях конфликтов работников и работодателей.

Expert.ru обратился в Минздрав РФ с письмом, в котором содержалась просьба разъяснить правовое положение лиц, переболевших Covid-19 менее полугода назад, с точки зрения возможности не проходить вакцинацию до истечения 6-месячного периода. В присланных в ответ из министерства рекомендациях говорится, что «с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения до достижения уровня коллективного иммунитета населения, предлагается проводить вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID -19 по эпидемическим показаниям спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания (в том числе у ранее вакцинированных лиц) или спустя 6 месяцев после предыдущей первичной вакцинации (“экстренная” вакцинация)», — говорится в рекомендациях министерства (подчеркнуто нами — Expert.ru).

Можно считать это юридической и моральной победой желающих защитить свое законное право и работать, и не прививаться раньше срока.

Но победа может оказаться с горьким привкусом, поскольку рекомендации Минздрава не являются обязательными к исполнению другими министерствами и ведомствами, которые могут иметь (и имеют) собственный взгляд на вакцинацию.

Роструд: хочешь работать — колись!

Межведомственная разноголосица в вопросе об обязательности/опциональности вакцинации может объясняться тем, что проблематика ковида и вакцинации является «межотраслевой», и каждое министерство и ведомство отвечает только за свою сторону проблемы.

Так, Роструд ещё 24 июня подготовил разъяснения для работодателей по вакцинации сотрудников: вакцинация необходима в тех случаях, когда речь идет о высоком риске заболевания и его дальнейшем распространении. В противном случае Трудовым кодексом предусмотрена возможность отстранения работника от выполнения трудовых обязанностей.

Федеральная служба по труду и занятости разработала для работодателей памятки по вакцинации. Как разъяснили в Роструде, Трудовым кодексом РФ предусмотрена возможность отстранения работника от выполнения трудовых обязанностей. В части 1 статьи 76 ТК указано, что отстранение возможно не только в случаях, предусмотренных ТК РФ и федеральными законами, но и «иными нормативными правовыми актами Российской Федерации».

Один из таких случаев, уточняет Роструд, — нарушение положений Федерального закона №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». В нём указано, что отсутствие профилактических прививок влечёт отказ в приёме на работу или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. То есть вакцина, по мнению Роструда, необходима в тех случаях, когда речь идёт о высоком риске заболевания и его дальнейшем распространении. Эта норма особенно строго соблюдается в отношении заведений общественного питания, где сотрудники обязаны жестко соблюдать санитарные нормы и регулярно проходить вакцинацию.

Юридическая двусмысленность этих разъяснений, на которую ссылаются некоторые не желающие вакцинироваться, состоит в том, что решения мэрии Москвы и администраций регионов не являются «иными нормативными актами Российской Федерации», на которые ссылается памятка Роструда. В Роструде на вопрос Еxpert.ru по этому поводу ответили, что при угрозе возникновения и распространения опасных инфекционных заболеваний выносить постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям имеют право главные государственные санитарные врачи и их заместители в субъектах РФ.

«Если такое решение об обязательности вакцинации по эпидемическим показателям принято и оформлено актом главного санитарного врача субъекта или его заместителя, то для работников, которые указаны в этом документе, вакцинация становится обязательной», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что процент работников, которые должны быть привиты для предотвращения дальнейшей угрозы распространения коронавируса, устанавливает также главный санитарный врач конкретного региона. Но в Роструде согласны с Минздравом в том, что положения об обязательной вакцинации не распространяются на тех, у кого есть противопоказания к вакцинации, установленные методическими рекомендациями к порядку ее проведения.

«Соответственно, работодатель принимает решение об отстранении работника, отказавшегося от вакцинации, учитывая решения и рекомендации Роспотребнадзора и положения об обязательной вакцинации», — заключают в Роструде.

В Минздраве, в свою очередь, напомнили, что федеральным актом является приказ Минздрава №125н о национальном календаре профилактических прививок. Covid-19 входит в национальный календарь прививок по эпидемиологическим показаниям.

«Решение о вакцинации отдельных категорий граждан принимаются главными государственными санитарными врачами субъектов РФ. А уже акты глав регионов об организации процесса вакцинации всегда выпускаются на основании таких постановлений», — сказали в министерстве, подчеркнув, что такая «регионализация» обусловлена тем, что единых, под копирку, решений для всех субъектов не может быть в силу разной плотности населения и разной эпидемической ситуации.

К примеру, в таком субъекте РФ как Московская область, власти которой полностью синхронизируют антиковидные мероприятия с властями Москвы, Роспотребнадзор ранее издал постановление, согласно которому требование обязательной вакцинации не распространяется на лиц, «имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с п. п. 2.10, 2.11 Методических рекомендаций "Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого населения" и п. 6.3 стандартной операционной процедуры "Порядок проведения вакцинации против COV1D-19 вакциной ЭпиВакКорона взрослому населению" (направлены письмами Минздрава России от 20 февраля 2021 № 1/И/1 -1221 и от 21 января 2021 г. № 1/и/1-332.)».

Попытки дозвониться до Управления Роспотребнадзора по Московской области, равно как и до подмосковного Минздрава, чтобы уточнить, распространяется ли это положение на лиц, переболевших менее полугода назад, разбивались об автоответчики. На письменные запросы на момент публикации этого материала ответов не поступило. То есть, точка, казалось бы поставленная в этом вопросе Минздравом, раздвоилась благодаря Роструду и превратилась-таки в привычное многоточие.

На 14 июля в России выявлено 23827 новых случая Covid-19, из них в Москве 3966, 2469 в Подмосковье, 1942 в Санкт-Петербурге. С 20-х чисел июня, когда суточный прирост составил 9120, число новых случаев, с некоторыми всплесками, стабильно снижается, что может свидетельствовать о том, что третья волна эпидемии пошла на спад.