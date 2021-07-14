Мошенники придумали новую схему обмана россиян

Мошенники в сезон отпусков придумали новый способ «кинуть» на деньги доверчивых россиян.

В их преступный «капкан» попадают путешественники, которые перед поездкой бронируют номера в российских отелях и апартаментах – они вводят данные своих банковских карты, не понимая, что отправляют деньги злоумышленникам.

Как рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст, аферисты регистрируют несуществующую гостиницу на настоящем агрегаторе, а потом прокручивают схемы при помощи сайта-двойника.

Данный портал преступники делают похожим на тот, где жертва выбирала жилье. При этом сам потребитель вообще не подозревает, что, вводя данные карты и подтверждая операцию, он в действительности совершает перевод мошеннику.

По словам Шуста, после первого обращения аферисты связываются с туристом и предлагают ему подтвердить бронь. И уже после этого путешественники заходят на поддельный сайт и вводят данные банковской карты.

Эксперт также предупредил, что при поиске подходящей гостиницы в Сети надо проявлять бдительность.

«Когда возникают сомнения, можно проконсультироваться с банком или сервисом бронирования и только после этого проводить оплату», – резюмировал Шуст.

Ранее сообщалось, что преступники организовали массовую рассылку на электронные адреса россиян через службу поддержки Google Docs. В письмах обещают выплаты или выгодное инвестирование.

Как рассказал ведущий спам-аналитик «Лаборатории Касперского» Роман Деденок, зафиксирован всплеск скам-атак на пользователей через сервис Google Docs. По словам специалиста, мошенники в своих преступных целях используют функцию автоматического уведомления Google Docs о том, что тот или иной пользователь был упомянут в комментариях к документу или презентации.