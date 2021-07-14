Польша купит у США 250 танков Abrams

Польша закупит в США 250 новейших танков Abrams в рамках сделки по закупке вооружения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на польскую газету «Речь Посполита». «Наша задача – сдержать потенциального агрессора. И мы все знаем, кто этот агрессор», – заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Он отметил, что эти танки усилят восточные рубежи Польши. Танки поступят в страну в 2022 году.

В сообщениях отмечается, что танки будут поставлены в рамках сделки по закупке вооружения, примерная сумма которой составит около $6 млрд.

В мае Польша объявила, что закупит 24 ударных беспилотника у Турции.