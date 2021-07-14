Прогноз погоды: россиянам пообещали жару до конца лета

Лето уже фактически перевалило за экватор и начинает стремительно продвигаться к финалу.

Погода в этом сезоне выдалась, мягко говоря, тяжёлая. Регионы друг за другом, будто соревнуясь, ставят температурные рекорды. Так, в Санкт-Петербурге уже который день градусники показывают за плюс 30, что для города на Неве нехарактерно. Накануне очередной рекорд выдала и Москва. Не отстаёт от двух российских столиц и Якутия, а про Поволжье и говорить нечего, там каждое лето жарко конечно, но в этом как-то особенно горячо.

Ещё пару недель и придёт август – последний месяц календарного лета. Многие перенесли отпуска именно на конец сезона, надеясь, что климатические катаклизмы в виде потопов и африканской жары закончатся, и можно будет купаться в море, наслаждаться мягкой и теплой, а не жаркой, погодой.

Кто-то возможно планирует по грибы сходить, а установившийся климат как-то не способствует тихой охоте. Урожай опять-таки собрать надо. В общем, дел в конце лета много у всех, и погода играет здесь не последнюю роль.

Что же нам обещают синоптики? Согласно последним прогнозам метеорологов, в некоторых российских регионах жара задержится до конца лета, захватив даже сентябрь.

Прогноз погоды на август в южных регионах России

Последние два года большинство наших сограждан отправляются отдыхать на юг России. Этому способствует, в частности, ситуация с коронавирусом. Кроме того, многим приятнее проводить отпуск у себя в стране, а не на заморских курортах. Хотя сервис у нас и хромает там на обе ноги, но надеемся на лучшее.

В Крыму, по прогнозу синоптиков, погода должна наладиться. И, как обещают метеорологи, с территории полуострова наконец-то уйдут проливные дожди, которые хоть и заполнили хранилища воды на ближайшие два года, но при этом залили города, пляжи, устроив настоящий апокалипсис.

Лето в Крыму выдалось непривычно прохладным, потому август, в противовес двум первым месяцам, обещают жарким. Но не запредельно. В среднем температурный фон будет в районе плюс 29-30, пару-тройку сухих гроз и небольших волнений на море. Вода при этом прогреется до плюс 25, купаться будет комфортно, как и получить хороший загар, валяясь под жарким южным солнцем.

Ставропольский край порадует солнечной погодой: ясное небо, ни облачка, ни тучки, весь месяц до конца августа синоптики прогнозируют плюс 30-31 и никаких осадков. По ночам столбики термометров будут опускаться до плюс 20-22. И такая погода плавно планирует перетечь на сентябрь, с небольшим понижением в последних числах августа до плюс 28-29.

В Краснодаре август начнется жарой – плюс 33-35 всю первую декаду месяца. Кроме того, будет солнечно и безветренно. Гроз и дождей метеорологи не обещают. Небольшое понижение температуры планируется не раньше 18-20 числа, когда воздух «остынет» до плюс 30.

Город-курорт Сочи, которому тоже досталось этим летом по полной программе, наконец-то сможет вздохнуть спокойно и провести последний летний месяц комфортно. Весь август градусники здесь будут показывать около 30 градусов выше нуля. Небо будет ясным, не обещают даже пару дней с переменной облачность и дождями. И даже по ночам будет плюс 20. И так до начала сентября.

Погода в регионах Центрального федерального округа

По прогнозу синоптиков, в регионах Центрального федерального округа до конца июля, а также почти весь август будет жарко.

Так, в Белгородской области будет довольно жарко – плюс 29-30. И лишь в самом конце августа столбики термометров наконец-то опустятся до плюс 25. Дождей не обещают.

Во Владимирской области весь до начала сентября плюс 25-26. Чуть прохладнее будет в «городе невест» Иваново – в среднем весь август плюс 23. В Калуге тепло – плюс 25-26 до середины августа, после температура пойдет на спад – плюс 20-21, также сухо, как и почти везде по России.

Кострома до середины месяца будет купаться в тепле до плюс 25, но к числу 17-18 градусники уже не покажет выше плюс 20-21, а в последних числах опустятся столбики термометров до плюс 18 и начнутся дожди.

Погода в Санкт-Петербурге и Москве

Начало августа, по прогнозу синоптиков, подарит городу на Неве долгожданную прохладу, и его жители вместе с гостями региона смогут наконец дышать воздухом, а не взвешенным в нём горячим паром. Последний месяц календарного лета начнется здесь с плюс 23, после чего плавно пойдёт на снижение и после 25 числа воздух уже не будет прогреваться выше плюс 19.

В Москве начало августа будет тёплым и приятным – плюс 25. Дальше такое же снижение температур как в СПб – к концу месяца до плюс 20. Всё будет без резких скачков: плавно и аккуратно. Дождей пока не обещают, хотя пасмурные дни присутствуют в прогнозе синоптиков.

Вот такая погода нас ждёт до конца лета в России. Стоит лишь сказать, что прогноз предварительный и может поменяться.