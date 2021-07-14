Курс доллара: рубль перешел к активному укреплению во второй половине среды

Российская валюта выросла против доллара, но снизилась к евро в ходе торгов в среду. Доллар/рубль начал день на уровне 74.28 , в то время как евро начал торги на отметке 87.43 . К 17:00 доллар США снизился и достиг уровня 74.05 рубля, в то время как евро повысился до 87.54 рубля. Индекс DXY при этом упал на 0.0038 пункта и достиг уровня 92.4 пункта.

«На старте сессии рубль находился под давлением негативного внешнего фона, но затем перешел к активному укреплению благодаря умеренному повышению нефти. В то же время глобальные площадки некоторое время снижались»,- описывает динамику аналитик БКС Дмитрий Бабин.

«Несмотря на то что вчерашние данные по инфляции в США превысили ожидания по всем показателям, вызванный этой статистикой провал рынков быстро выкупили. Американские индексы даже обновили исторические вершины, но затем снизились, вернувшись к дневному минимуму. При этом индекс доллара лишь умеренно скорректировался, после чего ускорил рост, закрывшись вблизи трехмесячных вершин. Сегодня нисходящее движение на глобальных площадках получило развитие. С одной стороны, инертность мышления инвесторов сохраняет надежду, что в этот раз все закончится хорошо, как это уже не раз происходило за более чем 10 лет. Однако многие участники рынков уже не верят утверждению ФРС о том, что всплеск инфляции является временным»,- описывает эксперт динамику рынков.