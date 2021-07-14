СМИ: ОПЕК+ и ОАЭ достигли соглашения об объемах добычи нефти

Bloomberg со ссылкой на свои источники заявил, что ОАЭ и ОПЕК достигли компромисса по сделке ОПЕК+, согласно которому базовый уровень добычи страны будет повышен до 3,65 миллиона баррелей в сутки начиная с мая 2022 года, сообщает «РИА Новости». «ОАЭ уладили спор с ОПЕК, согласовали рост ориентира. ОАЭ установят новую точку отсчета добычи в 3,65 миллиона баррелей в сутки», – пишет Bloomberg со ссылкой на участника встречи. По его словам, новая база для ОАЭ будет применяться начиная с мая 2022 года, то есть после окончания текущего срока сделки ОПЕК+.

Нынешнее соглашение об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+ было заключено в мае 2020 года. Сделка предусматривала сокращение добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки.

