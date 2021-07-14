Социалисты сменят курс и защитят права

Сергей Миронов заявил о намерении его партии полностью сменить курс развития отечественного здравоохранения после формирования мощной фракции социалистов в будущей Госдуме. Помимо этого, лидер «эсеров» озвучил ряд настоящих и будущих мер, которые призваны защитить граждан, подвергающихся социальной дискриминации из-за нежелания вакцинироваться.
Эти заявления Сергей Миронов сделал, комментируя прошедшую накануне партийную онлайн-конференцию под названием «Привить Нельзя уволить», посвящённую проблемам вакцинации и обсуждению ситуации в российском здравоохранении.
Выход из тупика — в прямом финансировании медицины
«Это будет не разбирательство, а полная смена курса отечественного здравоохранения, — сказал Сергей Миронов, отвечая на вопрос о возможной ревизии итогов оптимизации здравоохранения. — Нынешний курс, как все мы прекрасно видим, завёл нашу медицину в тупик. В этом тупике оказалось большинство наших граждан — все те, у кого нет возможности платить за лечение, или за тесты на коронавирус. Очереди в поликлиники и на плановые операции растягиваются на недели и месяцы, а то и годы, врачей и лекарств не хватает. Вот с такими последствиями “оптимизации” нужно разбираться в первую очередь».
Говоря о конкретных мерах, способных повлиять на исправление ситуации в медицине к лучшему, глава партии озвучил ее программное требование: выделение не менее 7% ВВП на здравоохранение.
«Это не взятые с потолка цифры, а рекомендация ВОЗ, — сказал Миронов. — С учетом российских реалий, а именно расстояний, плотности населения и других факторов, потребность может быть и больше. Но даже двукратное увеличение финансирования даст возможность создать в стране систему качественной и доступной, а самое главное — бесплатной медицинской помощи. Здоровье граждан — вот каким должен быть главный критерий работы и врача, и медицины в целом!»
Для достижения заявленной цели партийный лидер призвал отказаться от принципов страховой медицины, когда во главу угла ставится экономическая целесообразность оказания медпомощи.
«Нам не нужно никаких частных страховщиков-посредников! Пора вернуться к прямому финансированию здравоохранения из бюджета. Это — прямая обязанность государства. А частная медицина пусть остается не вместо, а в дополнение к государственной», — заявил Миронов.
Защитили от произвола ЖКХ — защитят и от прививок
Возвращаясь к вопросу о массовой вакцинации, лидер «эсеров» сообщил о мерах, которые намерена предпринять партия для недопущения произвола со стороны работодателей в отношении сотрудников, не желающих вакцинироваться, и для поддержки тех, кто был уволен (или иным образом дискриминирован) из-за нежелания прививаться. По словам Миронова, партия занимается анализом правоприменительной практики, в том числе в сфере здравоохранения и трудовых отношений, и будет стараться свести к минимуму какие-либо нарушения в этой сфере, чтобы исключить принудительную вакцинацию.
«Функция любой политической партии — защита прав избирателей, — подчеркнул Миронов. — Этим мы занимаемся уже на протяжении трех созывов Государственной Думы. И будем заниматься в четвертом для себя VIII созыве, где “Справедливая Россия — За правду” планирует сформировать мощную фракцию социалистов. Как я уже говорил, мы рассчитываем занять на выборах как минимум второе место. Это даст нам возможность принимать нужные людям законы и выполнять свою главную функцию, о которой я сказал выше».
В числе действующих мер, способных препятствовать беспределу со стороны недобросовестных работодателей, Миронов назвал возможность для принуждаемых к вакцинации, или уволенных из-за нежелания это делать сотрудников обратиться за помощью в «Центры защиты прав граждан» (ЦЗПГ), организованные партией в 2016 году и действующие в 73 регионах страны. В ЦЗПГ можно обратиться, по словам Миронова, с любой проблемой, связанной с ЖКХ, здравоохранением, образованием, пенсионным и льготным обеспечением, и по вопросам трудовых отношений. Сделать это можно путём заявки на сайте, при помощи телефонного звонка в ЦЗПГ, или при обращении непосредственно в ближайшее отделение «Центра».
«Немедленную помощь готовы оказать наши «Центры защиты прав граждан». Проблема заключается в том, что многие люди просто не знают, как себя защитить. Хотя такие возможности законом предусмотрены. Мы помогаем им в этом. Это и восстановление на работе, и выплата компенсаций, и другие прописанные в законодательстве нормы, — сказал Сергей Миронов. — Если не получится по-хорошему, то партия будет включать свой партийный ресурс на всех уровнях — будем обращаться в прокуратуру, направлять депутатские запросы, на которые власть обязана реагировать. Одним словом, будем использовать весь законный арсенал средств. Если надо, и до Верховного, и до Конституционного суда дойдем. В долгосрочной перспективе будем принимать соответствующие законы и добиваться принятия подзаконных актов, которые, как я уже сказал, сделают невозможным принуждение к вакцинации или другим незаконным медицинским процедурам. Будьте уверены, мы этого так не оставим».
На вопрос о конкретных примерах помощи, оказанной в упомянутых ЦЗПГ, лидер партии социалистов ответил, что такие, конечно же, есть.
«Даже не называя конкретных фамилий и регионов, хочу сказать: только в сфере ЖКХ, по которой поступает большинство обращений, Центры защиты прав граждан за шесть лет своей работы рассмотрели 1,5 млн жалоб на ЖЭКи и управляющие компании. В результате мы помогли вернуть россиянам почти 33 миллиарда рублей. Вернули там — вернем и тем, кто незаконно пострадал от принудительной вакцинации».
Не принуждать, а убеждать
Комментируя прозвучавшее на упомянутой выше онлайн-конференции «Привить Нельзя уволить» предложение руководителя аппарата партии Дмитрия Гусева создать так называемый публичный реестр «ковид-насильников», то есть чиновников и работодателей, принуждающих людей к вакцинации, Сергей Миронов сказал, что этот вопрос связан напрямую с защитой прав граждан, и замалчивать его нельзя.
«Наша юридическая служба обязательно проанализирует, как реализовать это предложения с учетом действующего законодательства. В том или ином виде эта идея обязательно будет воплощена в жизнь», — отметил Миронов.
Сказал он и о тех мерах, которые, на его взгляд, действительно могут стимулировать вакцинацию. Надо убеждать людей добровольно вакцинироваться, а не заставлять их это делать, уверен Миронов. Он напомнил об официальном заявлении партии от 25 июня, в котором была обозначена позиция «эсеров», подразумевающая категорическую недопустимость принуждения к вакцинации.
«У нас все время пытаются использовать метод кнута и пряника. Насчет кнута позиция нашей партии была ясно выражена в недавнем заявлении — никакая обязаловка или принудиловка при вакцинации недопустима. Это нарушает Конституцию. Отмечу, что Президент России тоже однозначно высказался на этот счет — вакцинация должна быть добровольной. Но в некоторых регионах его услышали как-то по-своему, начали выборочно толковать законы. Убежден, такая самодеятельность допустима лишь в случае пользы для граждан, то есть при стимулировании, но не принуждении к вакцинации. Где-то разыгрывают автомобили, где-то выдают подарочные сертификаты. Вот такие меры мы полностью поддерживаем», — сказал Миронов.
Однако, никакими «пряниками» и «коврижками» людей не заманишь на вакцинацию, если не будет восстановлено доверие к власти, убежден лидер социалистов.
«Сегодня про прививки говорят одно, завтра — другое. Массовые мероприятия проводить нельзя, но футбол и «Алые паруса» можно. В ресторане сидеть нельзя, а в час-пик в метро потолкаться — пожалуйста. Где логика? Кто после этого поверит власти? Поэтому начинать надо с отказа от принудиловки в пользу тщательной просветительской работы. Убеждать, но не заставлять!» — повторил Сергей Миронов.
Отвечать за последствия должно государство
Не менее важно, по словам председателя «Справедливой России», чтобы государство взяло на себя ответственность за возможные последствия вакцинации.
«Да, у нас формально есть обязательное медицинское страхование. Но в сложившихся условиях государство должно публично заявить о том, что гарантирует гражданам безопасность вакцин или помощь в лечении возможных последствий. Причем не просто заявить, а закрепить законодательно. Наша партия такие инициативы уже подготовила», — сообщил Миронов.
Ответил он и на вопрос о намерениях его партии инициировать выделение из федерального бюджета средств на на реализацию бесплатного ПЦР-тестирования и прочих медицинских анализов. Согласно утверждению Миронова, этот пункт — часть предвыборной программы партии. Бесплатная медицина должна включать в себя службу бесплатного тестирования на COVID и другие инфекционные заболевания. Уже год партия предлагает создать такую службу, чтобы она могла брать анализы на дому, не подвергая самого человека и окружающих риску заразиться.
«К сожалению, правительство пока не спешит прислушиваться к нашим предложениям — там хотят сэкономить на тестах и делают ставку на массовую вакцинацию, — констатирует Миронов. — Хотя диагностика и профилактика друг друга не исключают. Но при таком размахе введенных ограничений и резком спросе на тесты сделать их бесплатно практически нереально. Опять же, «спасибо» оптимизации нашего здравоохранения, в результате которой закрылись многие лаборатории. Поэтому на первом этапе мы предлагаем выплачивать компенсации за платные тесты тем, кто по медицинским показаниям не может сделать прививку. В среднем это около 10% жителей России. Плюс те, кто временно не может сделать прививку в период обострения хронических заболеваний или кормящие матери. Так будет справедливо», — сказал в заключение лидер российских социалистов.