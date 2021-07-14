Социалисты сменят курс и защитят права

Сергей Миронов заявил о намерении его партии полностью сменить курс развития отечественного здравоохранения после формирования мощной фракции социалистов в будущей Госдуме. Помимо этого, лидер «эсеров» озвучил ряд настоящих и будущих мер, которые призваны защитить граждан, подвергающихся социальной дискриминации из-за нежелания вакцинироваться.

Эти заявления Сергей Миронов сделал, комментируя прошедшую накануне партийную онлайн-конференцию под названием «Привить Нельзя уволить», посвящённую проблемам вакцинации и обсуждению ситуации в российском здравоохранении.

Выход из тупика — в прямом финансировании медицины

«Это будет не разбирательство, а полная смена курса отечественного здравоохранения, — сказал Сергей Миронов, отвечая на вопрос о возможной ревизии итогов оптимизации здравоохранения. — Нынешний курс, как все мы прекрасно видим, завёл нашу медицину в тупик. В этом тупике оказалось большинство наших граждан — все те, у кого нет возможности платить за лечение, или за тесты на коронавирус. Очереди в поликлиники и на плановые операции растягиваются на недели и месяцы, а то и годы, врачей и лекарств не хватает. Вот с такими последствиями “оптимизации” нужно разбираться в первую очередь».

Говоря о конкретных мерах, способных повлиять на исправление ситуации в медицине к лучшему, глава партии озвучил ее программное требование: выделение не менее 7% ВВП на здравоохранение.

«Это не взятые с потолка цифры, а рекомендация ВОЗ, — сказал Миронов. — С учетом российских реалий, а именно расстояний, плотности населения и других факторов, потребность может быть и больше. Но даже двукратное увеличение финансирования даст возможность создать в стране систему качественной и доступной, а самое главное — бесплатной медицинской помощи. Здоровье граждан — вот каким должен быть главный критерий работы и врача, и медицины в целом!»