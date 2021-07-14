Сюжет дня: бумаги «Распадской» и «Мечела» в тренде на фоне дорогого угля

В лидеры торгов вышли акции угольной компании «Распадская» и «префы» «Мечела» по итогам дневной сессии на Мосбирже в среду, 14 июля. За день обыкновенные акции «Распадской»подорожали на +4,71% до 253 рублей рублей за бумагу, а «префы» «Мечела» на +6,15% до 127,75 рублей.

Акции продолжают ралли после того, как на европейкой бирже уголь установил рекорд по стоимости впервые с 2010 года. Августовский фьючерс на уголь в Роттердаме достиг 131 долларов за тонну. На этом фоне трейдеры видят перспективу в акциях угольных компаний и скупают бумаги.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -1,14% до 3832,85 пунктов. Индекс РТС опустился на -1,40% до 1625,77 пунктов. Стоимость баррель нефти марки Brent по состоянию на 19:19 мск составила 75,21 долларов (-1,67%). Российская валюта укреплялась – 74,20 рублей за доллар.