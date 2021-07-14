Углеродное регулирование ЕС затронет российский экспорт на $7,6 млрд

Министерство экономического развития РФ подсчитало, что проект трансграничного углеродного регулирования, Евросоюза затронет российские поставки в ЕС на сумму в 7,6 млрд долларов США.

«В качестве цели регулирования декларируется предотвращение рисков «углеродных утечек». Иными словами – борьба с переносом промышленного производства с территории ЕС в другие страны. Когда механизм полностью заработает, металлы, трубы, удобрения, цемент, электроэнергию можно будет импортировать в ЕС только при условии оплаты каждой тонны выбросов СО2, которая образовалась при их производстве. Предполагается, что цена тонны СО2 будет равна средней цене, определяемой на аукционах в рамках системы торговли квотами на выбросы ЕС. Мера затронет российские поставки в ЕС железа и стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента в объеме 7,6 млрд долл. США», – говорится в заявлении Минэкономразвития.

При этом министр экономического развития России Максим Решетников выразил надежду, что ЕС будет придерживаться обязательств, взятых на себя в рамках ВТО, РКИК ООН. «Надеемся, что представители ЕС сдержат данные нам ранее обещания и обеспечат соответствие документа нормам ВТО, РКИК ООН и других международных соглашений. Рассчитываем на содержательный диалог с коллегами из Еврокомиссии. Почти полтора года, пока проект разрабатывался, коллеги из ЕС заверяли весь мир в том, что буква и дух Соглашения ВТО будут полностью соблюдены. Сегодня уверенности в этом нет», – сказал Решетников.

