В Кремле рассказали о позиции Путина о регистрации однополых браков в России

В Кремле не считают необходимым искать какую-либо «компромиссную форму» для регистрации однополых браков в России. Об этом заявил в ходе общения с журналистами пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Чиновник таким образом ответил на вопрос об отношении президента РФ Владимира Путина к решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), постановившего 13 июля о необходимости российских властей создать правовую основу для признания и защиты однополых отношений в соответствии со внутренним законодательством государства.

«Нет, никакой компромиссной формы регистрации искать не нужно. И президент никак на это не реагировал», - заявил Песков, напомнив, что в России есть «абсолютно однозначная формулировка в Конституции и абсолютно однозначная цифра граждан РФ, которые такую однозначную позицию поддерживают».

Чиновник подтвердил, что в данном вопросе Путин ориентируется на мнение россиян и «на основной̆ закон Российской̆ Федерации».

Накануне ЕСПЧ рассмотрел заявления трех однополых пар из России, указав на необходимость создания правовой базы в стране для таких пар, сославшись на 8 статью Европейской конвенции по правам человека о праве на уважение частной и семейной жизни.

