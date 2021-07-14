В Офисе президента Украины рассказали о подготовке саммита Нормандской четверки

Саммит Нормандской четверки по урегулированию конфликта на Востоке Украины может состояться уже в самое ближайшее время».

Об этом в соцсетях написал глава Офиса президента «самостийной» Андрей Ермак. Как подчеркнул он, главной задачей сейчас остаётся восстановление мира, передаёт «Европейская правда».

«И сегодня Берлин, Париж и Киев должны говорить единым голосом. Одним из механизмов для достижения мира должен стать проект «Ключевых кластеров по выполнению Минских договоренностей», подготовленный ФРГ и Францией, который Украина поддержала. Следующим шагом должен стать саммит Н4, который состоится в ближайшее время», – сообщил Ермак.

Несмотря на то, что чётко он не указал, что имеет в виду саммит лидеров государств, а не встречу политических советников, вероятно речь идёт именно о нём. Так как в случае непроведения саммита лидеров до выборов в ФРГ в сентябре он откладывается на неопределенное время и состоится уже с участием преемника Ангелы Меркель.

Напомним, последняя встреча лидеров стран Нормандского формата состоялась в декабре 2019 года в Париже.

