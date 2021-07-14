В Париже полиция разогнала митинги противников обязательной вакцинации

Во Франции прошли акции противников введения «санитарного сертификата» (фактически обязательной вакцинации граждан от коронавируса), о котором ранее объявил президент республики Эммануэль Макрон, сообщает Radio France internationale. Протестные митинги состоялись в Париже, Лионе, Бордо, Страсбурге, Лилле, Монпелье и других городах.

В Париже, по данным AFP, прошло сразу две акции — об одной из них организаторы уведомили заранее, о второй — нет. В «незаявленном» протесте на площади Республики приняли участие несколько сотен человек, по информации Le Figaro. В то же время «заявленная» акция проходила на площади Клиши. Протестующие выступали «против диктатуры» и «против санитарного сертификата». Полиция для разгона протестующих применяла слезоточивый газ и водометы. Кроме того, были зафиксированы столкновения полиции с митингующими.

12 июля Макрон объявил о том, что «санитарный сертификат» с 21 июля станет обязательным для всех жителей страны старше 12 лет в качестве пропуска в «места культуры и развлечений» . Речь идет о концертах, фестивалях, парках аттракционов и т. д. с числом участников более 50 человек. «Санитарный сертификат» может включать информацию о прививке или о свежем негативном тесте на коронавирус. С 1 августа «санитарный сертификат» нужно будет предъявлять для посещения кафе, ресторанов, торговых центров, больниц, домов престарелых, а также для посадки на самолет, в поезд или автобусы, осуществляющие переезды на большие расстояния. «Санитарный сертификат» нужен будет не только клиентам и пассажирам, но и работникам этих заведений и транспорта. При этом ПЦР-тесты, не прописанные врачами, с осени станут во Франции платными

21 июля законопроект о расширении применения «санитарного сертификата» будет рассматриваться фрацузским парламентом.

Сегодня, 14 июля, Франция отмечает национальный праздник – День взятия Бастилии.

