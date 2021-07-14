Врач-инфекционист назвал сроки стабилизации ситуации с коронавирусом в РФ

Известный российский врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал сроки стабилизации ситуации с коронавирусом в стране. По мнению специалиста, этого не стоит ждать раньше середины-конца августа, а четвертое место по заболеваемости в мире – не предел, передаёт РИА Новости.

«Сейчас в нашей стране ситуация с COVID-19 крайне напряженная. И то, что мы согласно статистике ВОЗ занимаем четвёртое место в мире по числу заболевших, боюсь, это не предел», – подчеркнул врач.

При этом он добавил, что причина такого роста многофакторна – это и расслабленность населения, и неверие в реальность существования вируса вирус, и недоверие к вакцинации, и антипрививочные кампании, и неграмотность врачей, и несоблюдение предписаний Роспотребнадзора, и нежелание вакцинироваться после болезни.

Тимаков также напомнил, что россияне летают за границу и привозят различные новые мутации коронавируса. Кроме того, COVID-19 мутирует и внутри России – там, где сконцентрировано большое количество населения.

«В итоге, кто переболел коронавирусом год назад, иммунитет к болезни уже потеряли, а защиту делать не хотят, активность иммунитета не поднимают, не стабилизуют. Вакцинация идёт просто ужасно. И даже на фоне рекомендаций привить 60% населения всё рано это буксует и тормозится», – считает эксперт.

От также считает, что когда в нашу страну пришёл штамм «дельта», большая часть населения оказалась к этому не готова и с высокой вероятностью будет болеть этим штаммом ещё долго.

«Шанс есть у тех, кто болел до этого или вакцинировался. Если сделать ревакцинацию, тогда он также будет защищен через две недели после прививки. Но таких людей, которые готовы сделать вакцинацию после болезни, не так много. А те, кто сделал прививку впервые, до этого не болел, он получит иммунитет только через полтора месяца после прививки. Вот поэтому до середины-конца августа мы с вами никаким образом ситуацию с COVID-19 стабилизировать не сможем», — резюмировал Тимаков.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 23 827 случаев коронавирусной инфекции. Число летальных исходов достигло 786 пациентов, что стало новым антирекордом по числу смертей от инфекции за 24 часа.

Наибольшее число скончавшихся зарегистрировано в Москве - 109, в Санкт-Петербурге - 102. Общее число летальных исходов достигло 145 278. За сутки по выздоровлении выписаны 21 269 человек, в общей сложности успешно перебороли заболевание 5 857 002 человек.

Москва остается на первом месте и среди регионов по заболеваемости коронавирусом, в столице выявили 3 966 новых случаев COVID-19 за сутки, что стало минимумом заболевших с 9 июня. Выписаны 7 519 пациентов. В топ-3 вошли Московская область (+2 469) и Санкт-Петербурге (+1 942).