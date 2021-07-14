Вспышка COVID-19 зафиксирована среди привитых моряков на борту авианосца Queen Elizabeth

На борту британского авианосца «Королева Елизавета» (HMS Queen Elizabeth) зафиксирована вспышка заболевания COVID-19.

По данным ВВС, в настоящее время коронавирус выявлен у 100 членов экипажа. При этом отмечается, что сейчас авианосец продолжает выполнять свои оперативные задачи, а ситуация с COVID-19 не внесёт серьёзных изменения в намеченные планы по развёртыванию авианосной ударной группы.

В свою очередь глав Минобороны Великобритании Бен Уоллес подчеркнул, что вспышка коронавирусной инфекции находится под контролем, так как что все члены экипажа были привиты двумя компонентами вакцины. Несмотря на это, на других судах авианосной ударной группы также выявлены случаи заражения.

Напомним, осенью 2020 года эсминец Stout типа Arleigh Burke ВМС США находился в море более 200-х суток вместо запланированных 188 месяцев. Согласно данным западных СМИ, «военное руководство удерживало корабль в море из-за вспышки коронавируса».

