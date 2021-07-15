Акции дня: НЛМК растет в ожидании решения по дивидендам

В лидеры торгов по итогам торговой сессии в четверг, 15 июля вышли акции металлургической компании НЛМК. За день бумаги подорожали на +1,82% до 241,18 рублей за акцию.

Интерес трейдеров к бумагам возник на фоне ожидания решения по дивидендам по итогам первого полугодия 2021 года, которое совет директоров компании примет 22 июля. Ранее компания представила хорошие результаты за второй квартал этого года. Выплавка стали обновила исторический максимум и увеличилась на 19% к аналогичному периоду до 4,6 млн тонн. Продажи стальной продукции незначительно снизились на 1% до 4,3 млн тонн. Между тем компания отмечает высокий̆ спрос на стальную продукцию на фоне сохранения низкого уровня запасов, а также резкий рост цен по всем позициям.

Индекс Мосбиржи снизился на -0,86% до 3799,97 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,84% до 1612,08 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:12 мск стоила 74,05 долларов за баррель (-0,95%). Российская валюта слабела 74,37 рублей за доллар.