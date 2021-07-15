Финансист рассказал, как правильно копить деньги

Алексей Кричевский – эксперт Академии управления финансами и инвестициями – рассказал, как правильно копить деньги, чтобы не терять десятки тысяч рублей ежегодно.

По словам финансиста, в первую очередь необходимо проанализировать все свои расходы и начать сокращение бюджета там, где это возможно, передаёт «Прайм».

В частности, высвободить некоторую сумму поможет замена покупного кофе на заранее приготовленный домашний. Также, как советует Кричевский, стоит разобраться с кредитными картами и кредитами. При этом экономист считает, что ничего плохого в их использовании нет.

«Пользоваться кредитными продуктами нужно с умом, то есть так, чтобы или совсем не платить проценты и получать бонусы или кешбэк за использование, либо чтобы переплата была максимально скромной.

Сэкономив, можно начать формировать подушку безопасности на «чёрный день». Самый оптимальный вариант размера таких накоплений, по мнению эксперта, должен соответствовать заработку за период от трёх месяцев до года либо расходной части бюджета.

Важный монет это то, где и как хранить сбережения. Кричевский рекомендует делать это в разных валютах.

«После того, как вы сумели накопить определённую сумму, можно приступать к созданию инвестиционного портфеля. В любом случае каждый из этих шагов — формирование финансовой дисциплины. А она нарабатывается годами», – резюмировал финансист.

