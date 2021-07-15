Физлица наращивают вложения в акции российских компаний

Банк России опубликовал «Обзор рисков финансовых рынков» за май-июнь 2021 года. Согласно документу, в 2021 году продолжился отмечаемый с 2020 года рост вложений физических лиц в инструменты фондового рынка. В первом квартале нынешнего года наибольший интерес у инвесторов вызывали иностранные акции, в основном технологического сектора. В июне рекордными объемами характеризовались операции физических лиц с акциями Virgin Galactic.

Статья по теме: Рождение нового рынка

А вот во втором квартале года предпочтение покупатели все же отдавали бумагам отечественных эмитентов. Чистые покупки акций резидентов физическими лицами увеличились с 53 млрд руб. в первом квартале до 130 млрд руб. во втором, в то время как вложения в акции нерезидентов за тот же период сократились со 188 до 41 млрд рублей.

Где риск — там новички, где новички — там риск

Вопреки прогнозам, основанным на повышенном интересе частных инвесторов к бумагам компаний-нерезидентов, во втором квартале ситуация резко поменялась: игроки рынка сменили приоритеты, признает глава инвестиционного департамента inv.lu Анастасия Тарасова. Такая тенденция вызвана относительно благоприятной ситуацией на отечественном финансовом рынке, полагает она.

Во-первых, во втором квартале произошло укрепление курса рубля на 4%. Во-вторых, на 18% выросли цены на нефть. И в-третьих, отмечался рост индекса Московский биржи. Кроме того, полагает эксперт, на интерес инвесторов повлиял «сезон дивидендов» в российских компаниях, длящийся с конца марта до середины июля. Кстати, следует сказать, что дальнейшее повышение спроса со стороны инвесторов на акции компаний-резидентов может повысить и их волатильность.

Характерно то, что покупать отечественные акции больше склонны клиенты со стажем, в то время как инвесторы-новички выбирают акции нерезидентов, отмечает Тарасова. При этом они на самом деле отдают предпочтение акциям инновационных компаний, имеющим повышенный уровень неопределенности финансового результата и степени волатильности акций: Tesla, Moderna, Virgin Galactic. И если такие вложения будут массовыми, в перспективе высока вероятность возникновения системных рисков на рынке.

Эффект двух президентов не вечен

Пик покупок акций компаний-резидентов на Московской бирже и «СПБ Бирже» во втором квартале 2021 года пришелся именно на апрель, отмечает старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман. Из 130 млрд рублей чистой покупки акций резидентов физлицами за весь второй квартал, на апрель пришлось около 57%, около 72 млрд рублей.

Статья по теме: Почему у Путина с Байденом получилось, а с Трампом – нет?

Можно вспомнить, говорит аналитик, что именно в начале апреля 2021 года президенты России и США договорились о проведении встречи, благодаря чему геополитическая напряженность в отношениях двух стран, а также риски введения новых более жесткий санкций в отношении России, резко снизились. И на период до встречи, которая в итоге состоялась 16 июня 2021 года в Женеве, у российских акций был карт-бланш на рост, чем и воспользовались инвесторы.

В мае и июне приоритет в пользу акций резидентов на российских торговых площадках сохранялся: физлица вложили в них еще 19 млрд и 39 млрд рублей соответственно. И к главному геополитическому фактору начали добавляться дополнительные — рост цен на нефть и укрепление курса рубля, а также ожидание дивидендных отсечек, повышенные коррекционные ожидания на американском фондовом рынке в мае и т. д.

Данные Банка России, согласно которым, именно на долю новых клиентов Московской биржи приходится большая часть (около 60%) покупок акций нерезидентов, отлично характеризует ситуация с Virgin Galactic, говорит Розман. Налицо раскрученная история, с крайне волатильным поведением акций, от которых опытные инвесторы из-за высоких рисков стараются держаться подальше. Но на текущий момент, даже несмотря на значительный спад курса в последние дни, акции VG выглядят переоцененными.

«С июля 2021 года, российский фондовый рынок лишен защиты от санкционных рисков, и на первый план в определении привлекательности акций российских компаний выходит конъюнктура нефтяного рынка, — говорит Розман. — На прошлой неделе мы уже видели сигнал со стороны администрации США, дающий понять, что дальнейший рост цен на нефть они считают неприемлемым. Значит, отметки в 77—79 долларов за баррель Brent, учитывая степень политического влияния Штатов, можно считать потолком для цен — по крайней мере на ближайший квартал.»

Если этот сценарий реализуется, то привлекательность вложений в российские акции в сравнении с иностранными в третьем квартале текущего года резко снизится, уверен Розман. Однако это не значит, что общий объем вложений в акции, с учетом зарубежных, продолжит расти теми же темпами. Все же, коррекционные риски на фондовых площадках сейчас очень велики.