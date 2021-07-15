Названа страна, которая покупает российский газ по самым низким ценам в Европе

По данным издания Economica.net на основании статистики Европейской комиссии, дешевле всего российский трубопроводный газ в Европе обходился в 1 квартале 2021 года Румынии.

Ниже цена на местных рынках в Европе была только в Болгарии для азербайджанского газа.

Традиционно Румыния покупала российский газ по самым высоким ценам в Европе. Но, согласно данным Еврокомиссии, стоимость российского газа, импортируемого Румынией в первом квартале, составила 13,5 евро за МВтч. Это меньше, чем стоил российский газ на любом другом рынке, рассчитанном по той же методике (по сравнению с 16,5 евро в Болгарии или 17,5 евро в Венгрии).

Кроме того, согласно тому же источнику, цена российского газа, импортируемого в Румынию, была самой низкой по сравнению со всеми источниками газа на всех европейских рынках, за исключением газа, продаваемого Азербайджаном Болгарии.