ВВП Китая вырос на 7,9% во втором квартале 2021 года

Экономика Китая росла медленнее, чем ожидалось во втором квартале, поскольку замедление производственной активности, рост цен на сырье и новые вспышки COVID-19 повлияли на динамику восстановления, сообщает Reuters.

Валовой внутренний продукт (ВВП) вырос на 7,9% в апреле-июне в годовом сопоставлении. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг официальные данные. В опросе экспертов Reuters ожидался рост на 8,1%.

Рост значительно замедлился после рекордного роста на 18,3% в январе-марте, когда темпы роста в годовом исчислении были сильно искажены вызванным COVID спадом в первом квартале 2020 года.

Июньские данные по активности замедлились по сравнению с предыдущим месяцем, но превзошли ожидания.

"Цифры были незначительно ниже наших ожиданий и ожиданий рынка (но) Я думаю, что импульс достаточно силен", - сказал экономист UOB Воэй Чен Хо из Сингапура.

"Нас больше беспокоит неравномерное восстановление, которое мы наблюдали до сих пор, и для Китая восстановление внутреннего потребления очень важно...розничные продажи в этом месяце были довольно сильными, и это может развеять некоторые опасения."