Количество самозанятых в Москве в среднем прирастает на 28 тыс. человек в месяц - заммэра Ефимов

В Москве число самозанятых на 1 июля 2021 года достигло 650 тысяч человек, что составляет 25% от общего числа всех самозанятых, зарегистрированных на территории России. С начала этого года количество самозанятых увеличилось на 172 тысячи человек. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Число граждан, оформляющих статус плательщиков налога на профессиональный доход, продолжает неуклонно расти. Ежемесячно в первом полугодии 2021 года количество самозанятых росло в среднем на 28 тысяч человек, что на несколько тысяч превышает среднемесячный показатель аналогичного периода предыдущего года. Так, в марте число самозанятых увеличилось на рекордные 34 тысячи человек, в апреле на 31 тысячу человек. Предыдущий рекорд был зафиксирован в ноябре 2020 года, когда ежемесячный прирост числа самозанятых достиг 29 тысяч человек», - подчеркнул заммэра.

Он также добавил, что столица уже более чем в 1,5 раза превысила плановый показатель по количеству самозанятых, установленный на 2021 год национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в части регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами (город федерального значения Москва)».

Суммарный доход, полученный столичными самозанятыми с начала 2019 года, когда в Москве начал действовать специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», превысил к 1 июля 2021 года 199 млрд рублей. Это 42% от суммарного дохода, полученного всеми самозанятыми в РФ, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Средний размер чека самозанятых на 1 июля составил 2213 рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 13%, а по сравнению с аналогичной датой предыдущего года на 37%. Наиболее востребованными видами деятельности из тех, что самозанятые добровольно указали при регистрации, стали доставка, сдача квартир в аренду, услуги перевозки, строительство, маркетинг и реклама, добавил министр.