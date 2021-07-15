Байден играет вдолгую: почему США не поддерживают кубинский протест

На острове Свободы идут массовые демонстрации этой свободы. Тысячи людей вышли на улицы, протестуя против сложившегося в их стране «идеального шторма». Ситуации, когда все кубинские проблемы наложились одна на другую. Бедность и перманентный экономический кризис (недостаток продовольственных и иных товаров, периодические отключения электричества - в общем все, к которым кубинцы, казалось бы, привыкли) оказался помножен на коронавирусную эпидемию. Более 250 тысяч болеющих и переболевших, полторы тысячи погибших – и дело даже не в том, что это много для острова с населением 11 миллионов человек. А в том, что кубинская медицина считалась лучшей в Южной Америке и была предметом гордости для самих кубинцев.

На протесты власти отвечают не реформами или их обещанием, а силой. Местные антиправительственные источники говорят о 5 тысячах кубинцев, которых задержали или против которых возбудили дело за демонстрации. А президент Кубы Мигель Диаз-Канель призвал «революционеров» (так на Кубе называют не нынешних протестующих, а провластный электорат, верящих в идеалы кубинской Революции) выйти на улицы для поддержки государства. Любой политолог скажет, что этот призыв означает либо критическое положение для власти (а на Кубе пока этого нет – правящие элиты контролируют силовые структуры, экономику и все кубинские институты), либо полную безответственность лидера, которая приведет к насилию на улицах. Пока что власти говорят об одном погибшем, но число жертв при таком подходе может вырасти.

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За событиями на Кубе пристально следят во всем мире – но самые неравнодушные и эмоциональные наблюдатели, судя по прессе, живут в США. В Штате Флорида (центре кубинской эмигрантской диаспоры) проходят массовые демонстрации в поддержку протестующих. Журналисты и политики в многочисленных статьях и выступлениях требуют от Вашингтона поддержать кубинских борцов за свободу. Причем поддержать не только финансово или через ввод санкций против Гаваны. Мэр Майями Френсис Суарес (кубинец по национальности) заявил о необходимости американского удара по кубинскому режиму с его последующим силовым свержением.

По сути, от Байдена требуют не просто поддержать протесты, но и определиться с его курсом в отношении Кубы. Курсом, который за последние избирательные циклы США меняли два раза на прямо противоположные. Напомним, что Барак Обама (при котором Байден был вице-президентом) запустил ремонт американо-кубинских отношений. При нем Кубу исключили из числа стран-спонсоров терроризма, а в августе 2015 Остров Свободы с официальным визитом посетил тогдашний госсекретарь США Джон Керри, в присутствии которого над открывшимся американским посольством был поднят звездно-полосатый флаг. А затем Барак Обама лично встретился с тогдашним кубинским лидером Раулем Кастро в Панаме. Это была первая встреча глав двух государств за более чем полвека

Дональд Трамп эти начинания Обамы успешно похоронил – отказался от диалога с кубинскими властями, вернул санкции. Не только потому, что считал кубинские власти диктаторскими и античеловечными – против восстановления отношений с Кубой по сценарию Обамы (то есть без немедленной смены режима и проведения там ускоренной демократизации под контролем американцев) выступала та самая влиятельнейшая кубинская диаспора Флориды. Колеблющегося штата, который республиканцы не могли терять. Точнее, которых Трамп (находившийся в конфликте как с демократическим, так и отчасти со своим партийным истеблишментом) не мог терять.

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Казалось бы, после прихода к власти Джозефа Байдена Штаты снова вернутся к обамовской стратегии (как они сейчас пытаются вернуться к ней в иранском ядерном вопросе). Однако пока что Вашингтон ничего на этом поприще не предпринимает. Санкции Трампа против Кубы не отменены, переговоров нет. И сейчас, на фоне протестов, Байден мог бы артикулировать свою линию в отношении Кубы.

Они устали

Но Байден не артикулирует. На первый взгляд, Соединенные Штаты занимают крайне пассивную позицию. В то время как американские политики и журналисты требуют действий, власти ограничиваются лишь «выражением озабоченности». Однако, на второй взгляд, простой анализ показывает, что Соединенные Штаты занимают оптимальную позицию. Единственную, по сути, позицию, в которой они выигрывают в кубинской партии. И не только в кубинской.

Так, в Вашингтоне понимают, что шансы протестующих здесь и сейчас сковырнуть власть в Гаване не так уж и велики. Протесты, по сути, держатся лишь на одном энтузиазме людей – у них нет ни организации, ни финансирования, ни инфраструктуры. Ни, наконец, опыта – для Кубы такие антиправительственные выступления вообще в новинку. Если в этой ситуации Штаты возьмут на себя какие-то обязательства по защите демонстрантов, выставят кубинским властям красные линии, введут санкции, то они ограничат свою свободу маневра – как ограничили, например, поддержав санкционно протестующих в Венесуэле. И, лишившись опоры на местах после разгона протестующих, окажутся как минимум в дураках, а как максимум – в ситуации очередного внешнеполитического поражения. Непонятно, какого уже по счету – но понятно, что слишком «очередного» для государства, претендующего на сверхдержаву.

Кубинская задача США в другом. Да, протесты обречены на сегодняшнее поражение – но в то же время многие понимают, что они таким же образом обречены на будущую победу. После разгона демонстраций недовольство людей не исчезнет, а будет лишь укрепляться. Перефразируя одного известного российского публициста, кубинцы устали быть кубинцами. Гордой, но бедной нацией, вот уже полвека противостоящей давлению Соединенных Штатов и строящих за счет этого свою идентичность. Сейчас же они просто хотят быть людьми – хорошо есть, удобно спать, комфортно жить, пользоваться благами глобализации. И кубинские власти в силу своего революционного и в то же время консервативного характера не способны им все это дать.

По сути, Вашингтону нужно просто ждать – и при этом своими действиями не подрывать репутацию протестующих. Дело в том, что любое активное вмешательство США в кубинские протесты лишь их дискредитируют. Релевантных соцопросов нет, однако можно с большой долей уверенности предположить, что значительная часть кубинцев симпатизируют протестующим потому, что считают их мотивы исключительно социально-экономическими. Что бы там не говорили власти о внешнем вмешательстве, жители острова прекрасно видят, в каких условиях они живут. Если же американцы начнут поддерживать антиправительственные силы санкциями или же очередной высадкой в Заливе Свиней, если протест из социально-экономического перейдет в плоскость геополитического выбора (как он перешел, например, в Белоруссии), то население, не любящее американцев, может отвернуться от их «кубинских марионеток». И тем самым протест будет искажен, а затем выхолощен.

Более того, в Вашингтоне понимают, что в ведущейся сейчас игре на кону не просто американские интересы по смене режима на Острове Свободы. Игра идет вокруг всей Латинской Америке. В регионе укрепляются левые движения и внешние силы (прежде всего Китай), поэтому Соединенным Штатам нужно защищать свою идеологию и свои интересы в своем «заднем дворе». Причем защищать правильно – то есть не вторжениями и убийствами президентов, и тем более не цветными революциями, за которыми будут демонстративно торчать госдеповские уши. Ведь в этой ситуации, опять же, протест будет выглядеть как интервенция, а не как справедливое возмущение народа левопопулистскими элитами в странах к югу от Рио Гранде. Странах, которые Америка никому отдавать не хочет – ни китайцам, ни самим возмущающимся местным народам.