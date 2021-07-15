Курс доллара: рублю предрекли разворот

Рубль завершил вчерашнюю сессию разнонаправленно к основным резервным мировым валютам, следуя за их движением на Forex.

Открывшись утром на Мосбирже с 74,28 к доллару и с 87,43 к евро, вечером «россиянин» сумел прибавить к «американцу» и просесть к «европейцу». Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 74,17 руб., что на 12,5 коп. дешевле чем сутками ранее. Евро в это же время подорожал – курс единой валюты ЕС составлял 87,73 руб. (+80,30 коп.).

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

По мнению экспертов, рубль вчера показал небольшую разнонаправленную динамику в парах вслед за движением доллар и евро на глобальном рынке. Так, американская валюта ближе к вечеру растеряла часть позиций на Forex, в том числе, к европейской валюте. Это стало следствием того, что глобальные игроки пришли к выводу, что больше центробанк США пока не станет менять текущую политику.

Напомним, вчера руководитель Федрезерва Джером Пауэлл в ходе выступления в Палате представителей Конгресса США завил, что ФРС не приблизился к тому, чтобы вносить изменения в ДКП. Уже сегодня глава американского регулятора выступит в банковском комитете Сената. И как полагают аналитики, его риторика будет примерно такой же.

Как подчеркнули аналитики банка «Санкт-Петербург» вчера почти все валюты сегмента ЕМ, в том числе рубль, укреплялись к доллару, чему способствовали «голубиные» заявления Пауэлла и рост цен на нефть.

По мнению экспертов этой кредитной организации, ещё одним фактор поддержки нацвалюты до конца недели будет выступать начало налогового периода.

«На таком позитивном фоне пара доллар-рубль в ближайшие дни попытается уйти ниже 74,00, что станет вполне обоснованным показателем для нацвалюты», – заявили в банке «Санкт-Петербург».

В свою очередь Илья Голубов из УК «Промсвязь» отметил, что несмотря на дорогую нефть, рубль никак не может преодолеть отметку в 74,00 в паре с долларом и сдвинуться к диапазону 72,00-73,00. Как считает эксперт, глобальные игроки пока не стремятся приобретать рисковые активы из-за быстрого распространения штамма «дельта» в мире. Кроме того, некоторые инвесторы ждут решения российского регулятора по ставке.

«В этой связи, мы пока не ждём сильного укрепления рубля, который до конца недели вероятнее всего останется на текущих показателях в обеих парах», – полагает Голубов.

Дмитрий Бабин из БКС напомнил, что на старте вчерашней сессии рубль находился под давлением негативного внешнего фона. Однако позже затем перешел к укреплению благодаря умеренному повышению нефтяных котировок. Но глобальные площадки некоторое время падали.

При этом эксперт отметил, что новости о том, что данные по американской инфляции остались практически незамеченными инвесторами.

«Американские индексы даже обновили исторические вершины, но потом ушли вниз, вернувшись к дневному минимуму. Индекс же доллара скорректировался, но умеренно, после чего ушёл вверх, закрывшись возле трёхмесячных вершин», – оценил ситуацию на рынке Бабин.

Рублю предрекли разворот

Максим Петроневич из банка «Открытие» отметил, что несмотря на рост мировых цен на «чёрное золото», рубль продолжает оставаться под сильным давлением.

Как пояснил эксперт, все отечественные рынки, в том числе валютный, крайне отрицательно реагируют на темпы инфляции. Кроме того, дополнительный негатив добавляет удешевление котировок бумаг российского долгового рынка, что уже привело к снижению интереса нерезидентов ко всем российским активам.

Также нервирует глобальных игроков информация о новой вспышке COVID-19 в США и странах Европы. Помимо это продолжается рост инфляции в США. Всё это увеличивает риски снижения цен на сырьевые товары. Ещё один серьёзный фактор давления на рубль, по мнению Петроневича, увеличение закупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила.

И хотя доллар больше не входит в ФНБ, российское финансовое ведомство продолжает проводить интервенции на валютном рынке, в том числе на рынке доллара.

«Не следует забывать и то, что август традиционно непредсказуемый для нашей страны месяц с точки зрения реализации внутренних и внешних рисков. А предстоящие в сентябре выборы ожидаемо приведут к повышению чувствительности инвесторов к любой информации внутренней и зарубежной повестки», – заявил эксперт.

Между тем он уверен, что в четвёртом квартале этого года рубль развернётся и перейдёт к существенному укреплению на фоне завершения не только выборов в нижнюю палату парламента, а также благодаря циклу ужесточения ДКР российским регулятором.

«Понижение политических рисков внутри страны плюс высокие ставки ЦБ – выступят фактором поддержки нацвалюты. В этой связи мы видим в конце 202о года пару доллар-рубль в пределах 72,0-73,00, а пару евро-рубль возле 84,00», – резюмировал эксперт.