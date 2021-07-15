Москвичи с начала года купили у города почти 1000 квартир - заммэра Ефимов

В Москве в первом полугодии 2021 года город реализовал на торгах 978 квартир, общая площадь которых составила 56,3 тыс. квадратных метров. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В первом полугодии 2021 года город реализовал на торгах 978 квартир. Их общая площадь составила 56,3 тыс. квадратных метров. Большая часть квартир – 851 – была куплена в новостройках, еще 127 – на рынке вторичного жилья. Недвижимость располагается в 11 административных округах столицы, а также в Подмосковье. В настоящий момент на торги выставлено еще более 400 объектов жилой городской недвижимости», – сказал заммэра.

Город выставляет на торги квартиры, не востребованные для социальных жилищных программ: не соответствующие по техническим параметрам (например, площадь, состояние, расположение объекта), квартиры во вторичном фонде, а также излишек квартир после переселения по программе реновации, не позволяющий отселить более ни одного дома. При этом все вырученные от продажи квартир средства идут на строительство новых жилых домов по программе реновации и для москвичей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий.

Больше всего жилой недвижимости покупали на западе города — 380 объектов. На северо-востоке купили 137 квартир, на юго-западе — 125, на юге — 41, в центре — 37, на севере — 52, на юго-востоке — 21, на востоке — 17, на северо-западе — четыре, в Зеленограде — три и две квартиры в Троицком административном округе. Еще 159 квартир, которые принадлежали городу и подведомственным организациям, были проданы в Подмосковье.

«Покупка квартир с торгов пользуется высоким спросом: средняя конкуренция в первом полугодии составила чуть больше 18 человек за лот, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос в 2,2 раза. Приобретение жилой недвижимости напрямую от города имеет ряд преимуществ, в частности при заключении таких сделок мы гарантируем чистоту и прозрачность, квартиры в новостройках сдаются в полном соответствии с нормативами ввода в эксплуатацию», – отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Купить квартиру у города может любое физическое и юридическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Для этого надо иметь усиленную квалифицированную электронную подпись и быть зарегистрированным на той электронной площадке, где будут проходить торги. Там же, через личный кабинет, подаются заявки. Участие бесплатное, но нужно внести задаток, указанный в документации. Он возвращается полностью или идет в счет оплаты объекта в случае победы в аукционе.