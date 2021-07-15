Нефть может снова вернуться к росту

В четверг на азиатских рынках цены на нефть снизились более чем на 1%. Инвесторы готовятся к резкому росту предложения, к которому неминуемо приведет договоренность участников сделки ОПЕК+. Однако вчерашняя информация агентств Bloomberg и Reuters о достижении соглашения между Эр-Риядом и Абу-Даби не подтвердилась. Переговоры между в недавнем прошлом близкими союзниками, как заявили в Минэнерго Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), еще продолжаются. Тем не менее, сомнений в том, что компромисс будет скорее рано, чем поздно найден, нет ни у кого, поскольку на кону стоит слишком много.

Цена барреля нефти марки Brent по сентябрьским фьючерсам по состоянию на 9.40 утра по МСК снизилась на 91 центр (1,2%) до 73,85 долларов, а нефти марки WTI по августовским фьючерсам — на 1,02 доллара (1,4%) до 72,11 долларов.

В среду цены на обе эталонные марки нефти снизились более чем на 2% после информации о том, что Саудовская Аравия (КСА) и ОАЭ договорились о продлении действия соглашения ОПЕК+ до конца 2022 года и о повышении квоты на добычу для Эмиратов с мая следующего года.

«Рынок не рискует, — комментирует ситуацию Автар Санду, старший брокер сырьем в сингапурской компании Phillips Futures. — Цены очень сильно перепроданы, поэтому продавцы хотят забрать часть денег с рынка до конкретизации сделки».