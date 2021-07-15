Нефть может снова вернуться к росту

В четверг на азиатских рынках цены на нефть снизились более чем на 1%. Инвесторы готовятся к резкому росту предложения, к которому неминуемо приведет договоренность участников сделки ОПЕК+. Однако вчерашняя информация агентств Bloomberg и Reuters о достижении соглашения между Эр-Риядом и Абу-Даби не подтвердилась. Переговоры между в недавнем прошлом близкими союзниками, как заявили в Минэнерго Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), еще продолжаются. Тем не менее, сомнений в том, что компромисс будет скорее рано, чем поздно найден, нет ни у кого, поскольку на кону стоит слишком много.
Цена барреля нефти марки Brent по сентябрьским фьючерсам по состоянию на 9.40 утра по МСК снизилась на 91 центр (1,2%) до 73,85 долларов, а нефти марки WTI по августовским фьючерсам — на 1,02 доллара (1,4%) до 72,11 долларов.
В среду цены на обе эталонные марки нефти снизились более чем на 2% после информации о том, что Саудовская Аравия (КСА) и ОАЭ договорились о продлении действия соглашения ОПЕК+ до конца 2022 года и о повышении квоты на добычу для Эмиратов с мая следующего года.
«Рынок не рискует, — комментирует ситуацию Автар Санду, старший брокер сырьем в сингапурской компании Phillips Futures. — Цены очень сильно перепроданы, поэтому продавцы хотят забрать часть денег с рынка до конкретизации сделки».
Напомним, последний саммит ОПЕК+ закончился безрезультатно, потому что ОАЭ отказались продлевать действие соглашения после апреля 2022 года. К тому же, их не устраивает квота на добычу, в Абу-Даби уверены, что она занижена.
Далеко не все согласны с прогнозами инвесторов о росте предложения после продления соглашения ОПЕК+. Так, к примеру, аналитики Goldman Sachs и Citi считают, что предложение сильно не вырастет даже после того, как 23 участника соглашения ОПЕК+ договорятся об увеличении добычи до конца текущего года.
«Большая сделка ОПЕК+ на деле окажется слишком незначительной и слишком запоздалой, чтобы изменить баланс за счет логистических причин», — говорится в аналитической записке для клиентов Citi.
В банке также считают, что цены на нефть марки Brent в скором будущем достигнут 80-85 долларов за баррель.
В США запасы нефти снижаются уже 8 недель подряд. Однако запасы бензина и дизельного топлива за последнюю неделю, по данным Управления энергетической информации, выросли.
Тем не менее, пока существенное снижение запасов нефти в Америке не очень сильно отразилось на ценах, потому что инвесторы сейчас внимательно следят за ростом акций нефтедобывающих компаний, первом после начала июня.
Пекин объявил 15 июля о рекордных объемах нефти, переработанной на китайских НПЗ в июне, что тоже несколько ослабило давление на нефтяные цены.
К тому же, все больше отдаляется казавшийся решенным еще пару недель быстрый возврат иранской нефти на мировые рынки. Переговоры о возврате к сделке по ядерной программе Ирана тоже
не закончились. Сейчас на переговорах затишье, они возобновятся во второй половине августа.