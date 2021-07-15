Новые резиденты ОЭЗ Москвы вложат в промышленность около 10 млрд рублей до 2030 года - заммэра Ефимов

В первом полугодии 2021 года статус резидента особой экономической зоны «Технополис «Москва» получили семь высокотехнологичных предприятий. До 2030 года компании планируют вложить в развитие своих производств почти 10 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С начала года статус резидента особой экономической зоны столицы получили семь высокотехнологичных предприятий. Компании планируют реализовать проекты в таких сферах, как производство электрогрузовиков и комплектующих для электротранспорта, канатно-транспортных систем, инъекционных препаратов для косметологии, программных продуктов для контактных центров и систем видеоконференцсвязи. Объем заявленных инвестиций составляет 9,9 млрд рублей, также резиденты планируют создать более 900 рабочих мест», - сказал заместитель мэра.

По словам, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, значительная доля планируемых инвестиций – около 8,7 млрд рублей – приходится на двух резидентов кластера медицинских технологий, оборудования и биофармы. «Еще два резидента, которые планируют вложить в общей сложности 713 млн рублей, вошли в кластер высокотехнологичных производств. Остальные пополнили кластер информационно-коммуникационных технологий», - добавил он.

Преференции, которыми пользуются резиденты, открывают доступ к беспошлинному импорту, нулевой ставке на имущество и транспорт, а также льготной ставке на прибыль. Это делает особую экономическую зону столицы привлекательной для промышленных инвесторов.

Как отметил, генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев, с момента создания столичной ОЭЗ, резиденты сэкономили на налоговых платежах более трех млрд рублей. Это позволяет им уменьшать себестоимость производимой продукции, получая тем самым конкурентные преимущества на рынке, а также инвестировать освободившиеся средства в развитие производства.