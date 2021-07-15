Обвинение запросило для Калви и Дельпаля условные сроки

Обвинение просит Мещанский суд российской столицы приговорить основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви и его соратника француза Филиппа Дельпаля к шести и пяти годам условного срока.

Как передает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента, который находится в зале суда, первоначально обвинитель заявлял о необходимости реальных сроков для подсудимых. Но в конце своей речи прокурор сослался на смягчающие обстоятельства и отметил, что просит суд об условном наказании.

При этом остальным фигурантам дела прокурор запросил также условные сроки от четырех до пяти с половиной лет.

Следствие полагает, что Калви, Дельпаль, Ваган Абгарян и Иван Зюзин, которые входили в состав совета директоров банка «Восточный», убедили акционеров проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому банку «Восточный» были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group, которые были оценены в 3 млрд руб. при реальной стоимости в 600 тыс.,

Позже независимая экспертиза, которая была проведена по заказу адвокатов, пришла к другим результатам. В частности, защита утверждает, что рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тыс. рублей, а 3,8 млрд, то есть даже больше, чем даже было заявлено.

Данный процесс привлекает внимание за рубежом, где отмечают, что дело Baring Vostok оказывает негативное влияние на деловой климат и доверие инвесторов к РФ. Сам Калви также неоднократно заявлял, что его уголовное преследование негативно влияет на инвестиционный климат в РФ.

