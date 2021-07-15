В "Газпроме" отреагировали на решение суда ЕС по газопроводу Opal

В "Газпром экспорте" прокомментировали решение суда по ограничению транзитных мощностей газопровода Opal.

В четверг Суд ЕС отклонил апелляцию Германии по этому вопросу.

"Хотя компании группы "Газпром" и не были стороной процесса, мы внимательно следили за ходом разбирательства.... Мы приняли к сведению решение .... Суд, к сожалению, сохранил режим ограничения использования его мощностей, который продолжается уже несколько лет", — говорится в комментарии, которое цитирует РИА Новости.

Начиная с сентября 2019 года вступили в силу ограничения для «Газпрома» в использовании транзитных мощностей газопровода OPAL Gastransport GmbH.

С 2013 года «Газпром» мог использовать лишь 50% мощности этого трубопровода, который является продолжением «Северного потока». В 2016-м Еврокомиссия сняла эти ограничения. Однако, позже суд отменил решение комиссии об изменении режима эксплуатации газопровода OPAL как принятое в нарушение принципа энергетической солидарности.

Еврокомиссия в 2016 году расширила доступ "Газпрома" к Opal, принимающему газ "Северного потока". Компания могла на исключительных правах бронировать половину из доступных для нее 25 миллиардов кубов транзитных мощностей, а оставшиеся 50% получать через аукционы с третьими сторонами.

Однако в сентябре 2019-го суд ЕС по иску Польши отменил это решение, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности. "Газпром" мог бронировать лишь половину транзитной мощности трубы.

Позже Минэкономики ФРГ подало в суд ЕС апелляцию на это решение.