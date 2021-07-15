Пауэлл удержал рынки от разворота

В среду, 14 июля, в центре внимания рынков были данные по темпам инфляции в США и заявление главы ФРС в Палате представителей Конгресса. Статистика не порадовала инвесторов: индекс потребительских цен в США достиг в июне 5,4%, что стало самым высоким показателем с августа 2008 года. Американский регулятор не сможет долго игнорировать такой рост цен и будет вынужден вмешаться. А основной инструмент ФРС — процентная ставка, повышение которой замедлит вместе с инфляцией темпы экономического роста, и без того не слишком устойчивые в условиях пандемии.

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Джером Пауэлл, впрочем, поспешил успокоить инвесторов. Он заявил, что резервная система не откажется от стимулирующих мер до тех пор, пока экономика полностью не восстановится. Он заверил законодателей, что у регулятора США есть инструменты для борьбы с инфляцией, и он быстро отреагирует в случае необходимости. Также Пауэлл выразил уверенность, что уровень инфляции снизится, как только будут решены проблемы с поставками и преодолены другие временные трудности.

На фоне этих оптимистичных заявлений индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,13%, до 34933,23 пункта; индекс S&P 500 — на 0,12%, до 4374,30 пункта, а Nasdaq Composite снизился на 0,22% и составил 14644,95 пункта. Но это было все же лучше, чем во вторник, когда все три индекса упали. Важно и то, что количество растущих акций выросло; около половины акций S&P 500 были в зеленом, а в течение дня их число 70%. Для сравнения: акций, демонстрирующих рост, на рынках в США во вторник было лишь 15%, пишет MarketWatch.

Тем временем азиатские рынки демонстрируют в основном негативную динамику, хотя и она неоднородна. Так, Японский Nikkei 225 просел на 0,9%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,1%, в то время как южнокорейский Kospi добавил 0,5%. Гонконгский Hang Seng прибавил 1,3%, а Shanghai Composite поднялся на 0,4%. Акции упали в Сингапуре (-0,38%), но повысились на Тайване (0,84%) и в Индонезии (0,80%).

Американцы подкачивают эйфорию

В последние недели ситуация на рынке акций США складывается так, что частному (и не только частному) инвестору становится все труднее находить идеи для инвестирования, отмечает аналитик по глобальным рынкам ИФК «Солид» Иван Домолазов. По его словам, реальная доходность компаний, входящих в индекс S&P 500, упала до исторически рекордно низких значений и находится в отрицательной зоне.

С каждым очередным процентом прироста основных индексов в США, на рынке остаётся все меньше компаний, подходящих для инвестирования с точки зрения соотношения «ожидаемая доходность/риск», указывает аналитик. Практически любая компания, даже с качественными показателями и стабильной прибылью, входящая в индекс S&P 500 или Nasdaq, сегодня несёт повышенный риск падения акций в случае серьёзной коррекции на рынке и начала массового исхода капитала из огромного количества соответствующих индексных ETF по всему миру.

Поэтому инвестору сейчас, как никогда, для успешных вложений в отдельные акции нужно обладать качественной экспертизой в области изучения и анализа бизнеса компаний — с тем, чтобы в условиях перекупленности суметь выделить все ещё недооценённые компании с понятными причинами переоценки в будущем. Собрать портфель из компаний, рыночная капитализация которых будет минимально подвержена колебаниям при следующем падении рынка — в сегодняшних реалиях это большая удача, считает Домолазов.

«Что касается ожидаемого падения — пока мы видим желание ФРС максимально продлить эйфорию, — говорит Иван Домолазов. — В США любое серьёзное падение рынка — большой удар по благополучию огромной части населения и частных домохозяйств, которые держат свои накопления (в том числе пенсионные) на фондовом рынке. Поэтому никто с высоких трибун не спешит заявлять о непопулярных решениях. Однако история показывает, что отрицательная реальная доходность фондового рынка не будет длиться вечно».

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Что послужит причиной разворота и выпрямления рыночных перекосов — смена политики ФРС или следующий «черный лебедь» — по большому счету, не столь важно с точки зрения инвестора и последующей динамики рынка.

Не Пауэллом единым

Фактически весь торговый день среды был ожиданием новых вводных от Джерома Пауэлла, говорит эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Однако, какой-либо принципиально новой информации рынок, по его словам, не получил, и базис в виде низкой ставки и сохранения объемов выкупов активов сохранится как минимум до Джексон-Хоула в августе.

По словам Пауэлла, экономика США пока не добралась до тех рубежей, которые потребуют внесения корректив в денежно-кредитную политику, а инфляция, по всей видимости, задержится на текущих высоких уровнях еще на несколько месяцев из-за роста потребления, отмечает эксперт. На этом фоне индекс S&P500 обновил свой максимум, добравшись до отметки 4393 пункта. Рынок продолжают двигать вверх технологический сектор и FAANG — индекс пяти сильнейших технологических корпораций перевалил за 5300 пунктов, прибавив 0,83%. Здесь Кричевский выделяет акции Apple, почти добравшиеся до психологически важного рубежа в 150 долларов на новостях об увеличении производства iPhone 12 на 20%.

Решений Пауэлла ждали и в России, но здесь на индексы влияли и другие события — договор ОПЕК+ и нарастающие страхи из-за третьей волны пандемии, говорит Кричевский. Эти факторы постепенно уводят российский рынок с максимумов в коррекцию. После пробития отметки в 3900 пунктов индекс Мосбиржи постепенно корректируется, закрывшись вчера и открывшись сегодня в «красной» зоне. Закрытие вчерашнего торгового дня произошло на отметке в 3832 пункта, что на 44 пункта слабее вторника.

Между тем, проблема третьей волны очень серьезно влияет на фондовые рынки Азии, отмечает эксперт. Японский индекс Nikkei закрылся утром в четверг на отметке в 28279 пунктов на фоне режима чрезвычайной ситуации в Токио, рекордного количества выявленных случаев заражения с января (1149) и срыва контрактов из-за отсутствия зрителей на Олимпиаде. Лидером падения стал концерн Nikon — акции компании подешевели на 6,22%.