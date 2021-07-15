Глава ФРС попытался успокоить рынки

Несмотря на то, что инфляция в США достигла самого высокого уровня за последние десять лет, ФРС не откажется от стимулирующие мер до тех пор, пока экономика полностью не восстановится, заявил в среду, выступая в Палате представителей Конгресса, председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл.
Пауэлл признал, что всплеск инфляции был сильнее, чем ФРС ожидала, и останется "повышенной" в ближайшие месяцы. При этом он снова выразил уверенность, что ее уровень снизится, как только будут решены проблемы с поставками и преодолены другие временные трудности.
Он заверил законодателей, что у регулятора США есть инструменты для борьбы с инфляцией и он быстро отреагирует в случае необходимости.
Однако, по словам Паэлла, крупнейшей экономике мира еще предстоит "пройти долгий путь", чтобы вернуться к полной занятости после пандемии COVID-19.
Он пообещал, что денежно-кредитная политика ФРС продолжит оказывать мощную поддержку экономике до тех пор, пока восстановление не будет завершено.
Годовой индекс потребительских цен в США достиг 5,4 процента в июне, что является самым высоким показателем с августа 2008 года.
Оптовые цены также растут, а индекс цен производителей подскочил до 7,3 процента за 12 месяцев, что является самым высоким показателем с ноября 2010 года, когда этот показатель начал измеряться.
Однако Пауэлл и другие чиновники ФРС придерживались мнения, что быстрый рост цен был вызван в основном временными проблемами, связанными с возобновлением экономической активности после пандемических ограничений, и не являются причиной для того, чтобы сворачивать усилия по стимулированию.
Экономисты раскололись по этому вопросу, на рынках нарастают ожидания, что в самое ближайшее время начнется ужесточение политики ФРС,
Американские индексы отреагировали на "голубиные" заявления Пауэлла разнонаправленно, сообщает Интерфакс.
Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов поднялся на 44,44 пункта (0,13%) и составил 34933,23 пункта.
Standard & Poor's 500 набрал 5,09 пункта (0,12%) поднявшись до 4374,30 пункта.
Nasdaq Composite потерял 32,70 пункта (0,22%) и составил 14644,95 пункта.