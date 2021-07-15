Глава ФРС попытался успокоить рынки

Несмотря на то, что инфляция в США достигла самого высокого уровня за последние десять лет, ФРС не откажется от стимулирующие мер до тех пор, пока экономика полностью не восстановится, заявил в среду, выступая в Палате представителей Конгресса, председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл.

Пауэлл признал, что всплеск инфляции был сильнее, чем ФРС ожидала, и останется "повышенной" в ближайшие месяцы. При этом он снова выразил уверенность, что ее уровень снизится, как только будут решены проблемы с поставками и преодолены другие временные трудности.